Ηράκλειο: Τρελή πορεία αυτοκινήτου – Διέλυσε σταθμευμένα ΙΧ και ανατράπηκε στη μέση του δρόμου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/7) στο οδικό δίκτυο Χερσονήσου - Ηρακλείου, στο ύψος της στροφής του Belvedere. Ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, παρέσυρε τρία σταθμευμένα οχήματα και ανατράπηκε στη μέση του δρόμου, με τους τρεις επιβαίνοντες να είναι ευτυχώς καλά στην υγεία τους.

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Ηράκλειο τρελή πορεία ΙΧ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/7) στην Κρήτη, στο οδικό δίκτυο Χερσονήσου – Ηρακλείου.
  • Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, παρέσυρε και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία σταθμευμένα οχήματα, πριν ανατραπεί στη μέση του οδοστρώματος.
  • Ευτυχώς, οι τρεις επιβαίνοντες του οχήματος που ανετράπη είναι καλά στην υγεία τους, παρά τις τρομακτικές εικόνες με τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα να μετατρέπονται σε άμορφες μάζες σιδερικών.

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/7) στην Κρήτη, στο οδικό δίκτυο Χερσονήσου – Ηρακλείου, στο ύψος της στροφής του Belvedere.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο στη στροφή και βγήκε στον παράδρομο, παρασύροντας και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα creta24.

Η τρελή πορεία του ΙΧ σταμάτησε όταν αυτό ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με διερχόμενους οδηγούς και πολίτες να σπεύδουν για βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες του οχήματος που ανετράπη, οι οποίοι ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Οι εικόνες από το σημείο είναι τρομακτικές, καθώς τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

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