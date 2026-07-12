Διακόπηκε η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Λιτοχώρου λόγω φωτιάς – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης από τις 04:50 τα ξημερώματα

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ΟΣΕ - τρένα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω φωτιάς που ξέσπασε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο από τις 04:50 τα ξημερώματα.
  • Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει επιπτώσεις στα δρομολόγια, με ακινητοποιήσεις συρμών, σημαντικές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στις διαδρομές. Επηρεάζονται και δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης.
  • Η αμαξοστοιχία IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 200 επιβάτες, θα υποκατασταθεί με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών της. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συντονισμό με τον ΟΣΕ για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω φωτιάς που ξέσπασε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λιτόχωρο από τις 04:50 τα ξημερώματα. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει επιπτώσεις στα δρομολόγια, με ακινητοποιήσεις συρμών, σημαντικές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στις διαδρομές.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train:

  • Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Λιτόχωρο, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) και 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παραμένουν στους Σταθμούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας, αντίστοιχα.
  • Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.
  • Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 200 επιβάτες, θα υποκατασταθεί με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών της.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της κατάστασης.

 

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