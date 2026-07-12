Χανιά: Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων πάνω σε… ηλεκτρικό πατίνι – Βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, όπου τρεις άνδρες μετέφεραν ένα πλυντήριο ρούχων πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

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Χανιά: Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων πάνω σε... ηλεκτρικό πατίνι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωτοφανές σκηνικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, με μια παρέα τριών ανδρών να μεταφέρει ολόκληρο πλυντήριο ρούχων πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι.
  • Οι άνδρες επιστράτευσαν το δίκυκλο προφανώς ελλείψει μεταφορικού μέσου, αλλά και για να γλιτώσουν τα έξοδα της μεταφορικής.
  • Αν και η πρακτική εγκυμονεί προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια, οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν τη μεταφορά με έναν μάλλον εναλλακτικό τρόπο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σουρεαλιστικό σκηνικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, στην Κρήτη.  Στο σχετικό βίντεο του zarpanews.gr εικονίζεται μια παρέα τριών ανδρών να διασχίζει την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης, έχοντας φορτώσει ολόκληρο πλυντήριο ρούχων πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Οι ευρηματικοί φίλοι επιστράτευσαν το δίκυκλο προφανώς… ελλείψει μεταφορικού μέσου, αλλά και για να γλιτώσουν τα έξοδα της μεταφορικής.  Αν και η εν λόγω πρακτική εγκυμονεί προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια των ίδιων αλλά και των διερχόμενων οδηγών, οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν τη μεταφορά με… μηδενικούς ρύπους!

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