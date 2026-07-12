Χανιά: Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων πάνω σε… ηλεκτρικό πατίνι – Βίντεο

Ένα σουρεαλιστικό σκηνικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά, στην Κρήτη. Στο σχετικό βίντεο του zarpanews.gr εικονίζεται μια παρέα τριών ανδρών να διασχίζει την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης, έχοντας φορτώσει ολόκληρο πλυντήριο ρούχων πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Οι ευρηματικοί φίλοι επιστράτευσαν το δίκυκλο προφανώς… ελλείψει μεταφορικού μέσου, αλλά και για να γλιτώσουν τα έξοδα της μεταφορικής. Αν και η εν λόγω πρακτική εγκυμονεί προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια των ίδιων αλλά και των διερχόμενων οδηγών, οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν τη μεταφορά με… μηδενικούς ρύπους!