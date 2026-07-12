Καιρός: Έρχεται κύμα ζέστης, σε ποιες περιοχές θα φτάσει τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει

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Τον ανήφορο παίρνει για τα καλά η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα Κυριακή θα σκαρφαλώσει τοπικά ακόμα και στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές κι απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι- απόγευμα στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί ως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 Μποφόρ και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και κατά τόπους έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-07-20226

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.