Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο – Εστάλη μήνυμα από το 112

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον Άγιο Αθανάσιο Δήμου Χαλκιδόνος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στις 18:02 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.