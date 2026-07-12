Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην Πάτρα

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Φωτιά ξέσπασε πριν απο λίγο σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στα Καρτσαναίικα της Πάτρας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πατρέων

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.