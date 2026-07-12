Άργος: ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΕΛΑΣ ζητούν απόδοση ευθυνών και διαφάνεια για τον θάνατο του 20χρονου

Με ανακοινώσεις τους, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η ΕΛΑΣ ζητούν από την κυβέρνηση την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης στο Άργος με τον θάνατο του 20χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, και την απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

ΠΑΣΟΚ: Η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να περιμένει την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονου, επισημαίνοντας ότι «ο θάνατός του λίγες ημέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο ‘Άργος, συγκλονίζει κάθε πολίτη». Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών αποτελεί εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, την οποία οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε» και πως «η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τις ποινικές ευθύνες».

Επιπλέον, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση: «Η πολιτική ευθύνη, όμως, δεν μπορεί να περιμένει την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης», τονίζει, αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε τέτοιο περιστατικό ως μια ‘κακιά στιγμή». Σημειώνει ότι «οι αστυνομικοί χρειάζονται σύγχρονη και διαρκή εκπαίδευση, σαφείς κανόνες εμπλοκής, αποτελεσματική διοίκηση και συνεχή αξιολόγηση. Η αστυνομία οφείλει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη, μακριά από πρακτικές αυθαιρεσίας και άσκοπης βίας που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής».

ΕΛΑΣ: Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκκολάπτει κουλτούρα χρήσης όπλων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η απώλεια της ζωής του 20χρονου αποτελεί την τραγικότερη εξέλιξη στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Το δε οπτικοακουστικό υλικό που βλέπει σταδιακά το φως της δημοσιότητας εμφανίζει την παραβίαση των αστυνομικών κανόνων εμπλοκής. Δυστυχώς, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκκολάπτει μια κουλτούρα χρήσης όπλων που ουδεμία σχέση έχει με τον εγγυητικό ρόλο της Αστυνομίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, οδηγώντας έτσι κάποιους αστυνομικούς στην πλήρη υποχώρηση του επαγγελματισμού τους και σε υπηρεσιακά αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη δράση με απάνθρωπα αποτελέσματα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στη μητέρα και όλη την οικογένεια του άδικα χαμένου νέου. Ταυτόχρονα ζητάμε να μην μείνει ούτε μια σκιά στην έρευνα ώστε πραγματικά να αποδοθεί δικαιοσύνη», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

ΚΚΕ: Όχι σε προσπάθεια συγκάλυψης

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ απαιτεί να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν το περιστατικό και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και να μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης ενός τραγικού περιστατικού, που προστίθεται στο μακρύ κατάλογο των περιστατικών αστυνομικής βίας και αποκαλύπτει το αντιδραστικό πλαίσιο έντασης της κρατικής βίας και καταστολής, για να στηρίζεται η αντιλαϊκή πολιτική.