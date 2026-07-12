52 χρόνια από τη δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού – Στη Ρόδο έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές

Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τα γεγονότα της Κύπρου και 30 χρόνων από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.
Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη.
52 χρόνια μετά…
Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, τα μέλη της Πρωτοβουλίας θα πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις που θα γίνουν το απόγευμα της Κυριακής 12/07 στη:
- 19.00 τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας.
- 20.00 εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου που περιλαμβάνει: ομιλία της Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστίνας – Στέλλας Κωνσταντούρη-Ζίγκα, ομιλία – φόρο τιμής εκπροσώπου της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού» για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, απόδοση τιμής σε εκπροσώπους των οικογενειών των Ηρώων και μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια για τους ήρωες.