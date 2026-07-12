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52 χρόνια από τη δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού – Στη Ρόδο έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές

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κύπριοι μοτοσυκλετιστές ρόδος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας τους για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τα γεγονότα της Κύπρου και 30 χρόνων από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.
  • Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη.
  • Η Πρωτοβουλία θα λάβει μέρος σε εκδηλώσεις μνήμης την Κυριακή 12/07, με τρισάγιο στον Βωμό της Πατρίδας και εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τα γεγονότα της Κύπρου και 30 χρόνων από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

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Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη.

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52 χρόνια μετά…

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, τα μέλη της Πρωτοβουλίας θα πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις που θα γίνουν το απόγευμα της Κυριακής 12/07 στη:

  • 19.00 τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας.
  • 20.00 εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου που περιλαμβάνει: ομιλία της Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστίνας – Στέλλας Κωνσταντούρη-Ζίγκα, ομιλία – φόρο τιμής εκπροσώπου της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού» για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, απόδοση τιμής σε εκπροσώπους των οικογενειών των Ηρώων και μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια για τους ήρωες.

 

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