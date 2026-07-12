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Μητσοτάκης: «Συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι – Ήταν ηγέτης με όραμα»

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Πολιτική

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι.
  • Χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «ηγέτη με όραμα», υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής.
  • Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Σεΐχης «θα μείνει στη μνήμη ως ένας ηγέτης με όραμα, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής».

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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του, εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «ηγέτη με όραμα», υπογραμμίζοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για την απώλεια του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι. Θα μείνει στη μνήμη ως ένας ηγέτης με όραμα, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

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