Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον ‘Αγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης- και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, δέκα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ “σηκώθηκαν” δύο ελικόπτερα. Επιπλέον, στο σημείο έσπευσαν για συνδρομή υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά οριοθετήθηκε περίπου μισή ώρα μετά την εκδήλωσή της, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής.

Νωρίτερα, γύρω στις 6.02 μ.μ., εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ενημερώνοντάς τους για το συμβάν.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.