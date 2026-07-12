Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης, σήμερα 12 Ιουλίου 2026, λίγο μετα τις 19:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα , ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.