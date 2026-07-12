Εννέα νεκροί σε Ουκρανία και Ρωσία έπειτα από εκατέρωθεν πλήγματα

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Πυροσβέστες κατασβήνουν φωτιά που ξέσπασε έπειτα από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στις 29 Ιουνίου 2026, Αρχές της περιφέρειας Τσερνίχιβ / Telegram.
Πυροσβέστες κατασβήνουν φωτιά που ξέσπασε έπειτα από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στις 29 Ιουνίου 2026, Αρχές της περιφέρειας Τσερνίχιβ / Telegram.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στην Ουκρανία το Σάββατο 11/07, ενώ πέντε σκοτώθηκαν την Κυριακή 12/07 από ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά εδάφη. – Στην Ουκρανία, πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυροβολικού προκάλεσαν θανάτους σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χερσώνα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κατεχόμενο Ενερχοντάρ και ένας στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα από ουκρανικά πλήγματα. – Τα πλήγματα έλαβαν χώρα λίγο πριν από συνάντηση χωρών συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι, με το Κίεβο να ζητά περισσότερη πίεση στη Μόσχα και ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας.

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Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στην Ουκρανία το Σάββατο 11/07 και ακόμη πέντε σκοτώθηκαν την Κυριακή 12/07 από ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά εδάφη.

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Πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυροβολικού προκάλεσαν το θάνατο τριών ανθρώπων στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολική Ουκρανία), δύο από τους οποίους σε επίθεση σε «βιομηχανική επιχείρηση» στο Κρίβι Ριχ, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός στρατιωτικός κυβερνήτης Ολεκσάντρ Γκάνζα.

Στη Χερσώνα (νότια Ουκρανία), «ο εχθρός έριξε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος έναν εκρηκτικό μηχανισμό», με αποτέλεσμα να σκοτωθεί «ένας άνδρας 48 ετών», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο Γιάροσλαβ Σάνκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης αυτής της πόλης που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο.

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Το Κίεβο έχει επίσης ενισχύσει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα του εναντίον της Ρωσίας και των εδαφών που έχει καταλάβει η Μόσχα, τα οποία χαρακτηρίζει αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς του εδάφους του από την αρχή της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο 2022.

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ενερχοντάρ, στο τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια (νότια Ουκρανία) που έχει καταληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα, και ένας άλλος σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσου βεληνεκούς που έγινε στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

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Τα πλήγματα αυτά έλαβαν χώρα την παραμονή μιας συνάντησης στο Παρίσι χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Το Κίεβο ζητάει να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Μόσχα για να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή και περισσότερα μέσα για να εξασφαλίσει την αντιαεροπορική άμυνά του, ιδιαίτερα να αναχαιτίζει τα πλήγματα βαλλιστικών πυραύλων που έχουν προσφάτως ενταθεί.

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