Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει νέο μαζικό πλήγμα – Συνεχίζονται οι μάχες στην Κοστιαντινίφκα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέο μαζικό πλήγμα, ενώ οι μάχες συνεχίζονται για τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν εκ νέου πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ρώσοι προετοιμάζουν νέο μαζικό πλήγμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία. Η προειδοποίηση του Ζελένσκι ήρθε την ώρα που το Κίεβο εκτιμά ότι η Μόσχα ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις της ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία.

Συνεχίζονται οι μάχες στην Κοστιαντινίφκα

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι μάχες συνεχίζονται για την Κοστιαντινίφκα, την κατάληψη της οποίας είχε ανακοινώσει το Κρεμλίνο. Η πόλη βρίσκεται σε δρόμο που οδηγεί σε νευραλγικά σημεία της περιοχής του Ντονέτσκ και είχε περίπου 78.000 κατοίκους πριν από τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή του 2022.

Η Μόσχα είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι κατέλαβε την πόλη. Το Κίεβο απέρριψε τον ισχυρισμό, τον χαρακτήρισε «ψέμα» και ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να την υπερασπίζονται.

«Οι μάχες συνεχίζονται για την Κοστιαντινίφκα, την οποία (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν διεκδικεί ότι είναι δική του, αλλά είναι προφανές ότι δεν θα τολμήσει ποτέ να εμφανιστεί εκεί», δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία.

Προειδοποίηση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εκεί αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για επικείμενο ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο. Λίγες ώρες αργότερα, η Μόσχα έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 30 άνθρωποι.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να υπάρξει ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του και αναμένει τώρα ότι «τους ερχόμενους μήνες, οι συνθήκες για μια αξιοπρεπή ειρήνη θα πλησιάσουν, είτε δια της ισχύος, είτε δια της διπλωματικής οδού».

Τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι τα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, τα οποία έχουν φτάσει μέχρι τα Ουράλια Όρη τους τελευταίους μήνες, «παράγουν αποτελέσματα κάθε μέρα».

Η κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων στο ρωσικό έδαφος έχει στόχο κυρίως αποθήκες πετρελαίου και καυσίμων. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι επιθέσεις αυτές έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα στη Ρωσία και έχουν αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η σοβαρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, διαρκεί σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια. Το Κίεβο ζητεί μεγαλύτερη διεθνή πίεση προς τη Μόσχα, ενώ οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία συνεχίζονται.