Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Προσήχθη συγγενικό του πρόσωπο

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Θρίλερ στο Παγκράτι με έναν άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντος. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αστυνομικές Αρχές για έντονη δυσοσμία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα. Εντόπισαν το πτώμα ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, ενώ ήταν τυλιγμένο σε σεντόνια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προσαχθεί ένας 63χρονος για να εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, στο διαμέρισμα διαμένουν δύο αδέλφια τα οποία φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Δεν γνωρίζουν ακόμα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο άνδρας είχε πεθάνει και ο αδελφός τον κρατούσε στο διαμέρισμα.