Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Προσήχθη συγγενικό του πρόσωπο

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, επί της οδού Αστυδάμαντος, μετά από ειδοποίηση ενοίκων για έντονη δυσοσμία. Οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένο σε σεντόνια, ενώ έχει προσαχθεί ένας 63χρονος συγγενής του θύματος για εξηγήσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρίλερ στο Παγκράτι, καθώς άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντος, μετά από ειδοποίηση για έντονη δυσοσμία.
  • Το πτώμα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένο σε σεντόνια, παρουσιάζοντας ένα μακάβριο θέαμα στις αρχές.
  • Ένας 63χρονος συγγενής έχει προσαχθεί για εξηγήσεις, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής ενέργειας.

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Θρίλερ στο Παγκράτι με έναν άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντος. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν τις αστυνομικές Αρχές για έντονη δυσοσμία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα. Εντόπισαν το πτώμα ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, ενώ ήταν τυλιγμένο σε σεντόνια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προσαχθεί ένας 63χρονος για να εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, στο διαμέρισμα διαμένουν δύο αδέλφια τα οποία φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Δεν γνωρίζουν ακόμα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο άνδρας είχε πεθάνει και ο αδελφός τον κρατούσε στο διαμέρισμα.

 

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