Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από το κέντρο της πόλης

Μια 15χρονη κοπέλα, η Αγάπη Κ., εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Ζητούνται πληροφορίες από το κοινό για τον εντοπισμό της

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Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα 15χρονο κορίτσι, η Αγάπη Κ., εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της, καθώς «υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο».
  • Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

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Ένα 15χρονο κορίτσι εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Αγάπη Κ. εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται για την υπόθεση και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Η 15χρονη έχει ύψος 1,76 μ., ζυγίζει 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

 

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