Νετανιάχου: Χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, για προστασία από τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα χωριά αυτά αναζητούν προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, με το Ισραήλ να κατέχει ήδη τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Amir Cohen, Reuters
Φωτογραφία: Amir Cohen, Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο Fox News ότι χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ‘ζήτησαν να προσαρτηθούν’ στο Ισραήλ, αναζητώντας προστασία από τη Χεζμπολάχ.
  • Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ προστατεύει τα χωριά αυτά από ‘τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν’, προσθέτοντας ότι ‘κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους Χριστιανούς παντού’.
  • Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

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Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου “ζήτησαν να προσαρτηθούν” στο Ισραήλ αναζητώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ανάμεσα στα “χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους Χριστιανούς παντού”, δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή “The Sunday Briefing”.

Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

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