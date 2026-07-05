Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Τα λέμε πολύ σύντομα εδώ…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος του «Ραντεβού το ΣΚ»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, αφού αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 5 Ιουλίου. Ο παρουσιαστής φέτος συνεργάστηκε με την Ιωάννα Μαλέσκου, για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. 

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Λάμπρος Κωνσταντάρας
Φωτογραφία: lamproskonstantaras/ Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αφού αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 5 Ιουλίου.
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε μία φωτογραφία του από το πλατό του «Ραντεβού το ΣΚ».
  • Στη λεζάντα που συνόδευσε το στιγμιότυπο, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έγραψε: «Αυτό ήταν το τελευταίο μας ραντεβού για τη σεζόν! … Τα λέμε πολύ σύντομα εδώ, ευχαριστούμε για την παρέα».

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Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram, έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αφού αποχαιρέτησε του τηλεθεατές του «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 5 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο παρουσιαστής συνεργάστηκε με την Ιωάννα Μαλέσκου φέτος, για την παρουσίαση της εκπομπής του Σαββατοκύριακου.

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Στη δημοσίευσή του στο προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο παρουσιαστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του, μία φωτογραφία του από το πλατό του «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το στιγμιότυπο, έγραψε: «Αυτό ήταν το τελευταίο μας ραντεβού για τη σεζόν!

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Άλλη μια που ολοκληρώθηκε εδώ στο OPEN, μετά από 2 καλοκαιρινές εκπομπές (“Καλοκαίρι ΝΟΤ”, “Καλοκαιρινό ΣΚ”), 2 εκπομπές του ΣΚ (“Open Weekend, “Ραντεβού το ΣΚ”) και μια καθημερινή (“Πρωινό Σουσού”).

Επιτέλους, ένα διάλειμμα για διακοπές! Τα λέμε πολύ σύντομα εδώ, ευχαριστούμε για την παρέα». 

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