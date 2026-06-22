Λάμπρος Κωνσταντάρας για Γιώργο Λιάγκα: «Έχουμε μια σχέση αγάπης και κόντρας»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και για τη στιγμή που ενοχλήθηκε με την πρωινή εκπομπή του στον ΑΝΤ1. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του Θανάση Πάτρα, στο OPEN, το βράδυ της Κυριακής.

Η σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε αρχικά στη γνωριμία και στη σχέση που διατηρεί με τον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας ότι υπάρχει ανάμεσά τους μια ιδιαίτερη σύνδεση.

«Έχουμε μια σχέση αγάπης και κόντρας, ξανά αγάπης και ξανά κόντρας. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε κάτι που μας ενώνει, το γεγονός ότι ο πατέρας μου τον έβαλε στη δουλειά. Υπάρχει μια σύνδεση εκεί ιδιαίτερη. Είμαστε φίλοι, χωρίς να έχουμε κάνει κολλητή παρέα, έχουμε κάνει και διακοπές μαζί. Δεν έχουμε δουλέψει ποτέ μαζί, ως εκεί».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Λιάγκα, ωστόσο εκτίμησε ότι μια τέτοια συνεργασία θα είχε εντάσεις.

«Θα δούλευα με τον Γιώργο, αλλά θα είχαμε πολλή σύγκρουση. Γιατί πιάνω τον εαυτό μου, όταν τον βλέπω από το σπίτι, να απαντάω λες και κάθομαι δίπλα του. Έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτός ο άνθρωπος που αγαπάς να μισείς. Διαφωνώ σε πάρα πολλά».

Η ενόχλησή του με την εκπομπή στον ΑΝΤ1

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε και στη στιγμή που ενοχλήθηκε με περιεχόμενο που προβλήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ενόχλησή του δεν αφορούσε προσωπικά τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά την εκπομπή.

«Όταν εκνευρίστηκα με μια επίθεση προς το πρόσωπό μου, δεν έγινε κάτι, δεν μίλησα για τον Γιώργο αλλά για την εκπομπή. Όταν έπαιξε δηλαδή κάτι στην εκπομπή, το οποίο ήταν στα όρια του μηνύσιμου και παραπάνω, θεωρώ ότι, αν κρίνω από μένα και αν έπρεπε να αποφασίσω εγώ, δεν θα το έπαιζα αυτό το πράγμα. Επομένως, θεωρώ ότι υπήρχε μια ευθύνη».

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι δεν κρατά κακία, ωστόσο σημείωσε ότι το ζήτημα είχε επαναληφθεί και αφορούσε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

«Όλα είναι όμως μες στο παιχνίδι. Δεν κρατάω κακία, απλά δεν μου άρεσε. Ήταν επαναλαμβανόμενο, γιατί έγινε πολλές φορές. Αφορούσε τον χαρακτήρα μου, δεν έλεγε ότι έκανα 5%. Ειπώθηκαν πράγματα που ήταν επί προσωπικού, που θίγουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου».