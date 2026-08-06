Αλεξάνδρα Νίκα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές με τον γιο της, Βασίλη

Στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της με την οικογένειά της μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram.
Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τον γιο της, Βασίλη, στον οποίο κρατά το χέρι ενώ περπατούν μαζί.
Σε άλλες εικόνες, η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει πάνω σε σκάφος, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Η ίδια φορά ένα αέρινο καλοκαιρινό φόρεμα, με φόντο τη θάλασσα και τον ουρανό.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους ακολούθους της, οι οποίοι σχολίασαν τις οικογενειακές στιγμές και την καλοκαιρινή εμφάνισή της.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.