Αλεξάνδρα Νίκα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές με τον γιο της, Βασίλη

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στο Instagram στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της. Σε μία από τις φωτογραφίες περπατά κρατώντας το χέρι του γιου της, Βασίλη, ενώ σε άλλες ποζάρει πάνω σε σκάφος την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

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Lifestyle

Αλεξάνδρα Νίκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της με την οικογένειά της μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram.
  • Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τον γιο της, Βασίλη, στον οποίο κρατά το χέρι ενώ περπατούν μαζί.
  • Σε άλλες εικόνες, η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει πάνω σε σκάφος, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, ενώ η ανάρτηση συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους ακολούθους της.

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Στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές της με την οικογένειά της μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τον γιο της, Βασίλη, στον οποίο κρατά το χέρι ενώ περπατούν μαζί.

Σε άλλες εικόνες, η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει πάνω σε σκάφος, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Η ίδια φορά ένα αέρινο καλοκαιρινό φόρεμα, με φόντο τη θάλασσα και τον ουρανό.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους ακολούθους της, οι οποίοι σχολίασαν τις οικογενειακές στιγμές και την καλοκαιρινή εμφάνισή της.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

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