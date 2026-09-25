Μαρίνα Μεμουσάι: Ξέσπασε η πρώην παίκτρια του «The Voice» – «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη»

Τη δική της απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχεται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε η Μαρίνα Μεμουσάι, η οποία είχε συμμετάσχει στο «The Voice» και είχε αναπτύξει φιλική σχέση με τον τραγουδιστή. Μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στο Instagram, διέψευσε ότι διεκδικεί χρήματα από την περιουσία του, ενώ ζήτησε να σταματήσουν οι αναφορές στην ανήλικη κόρη της και την οικογένειά της.

Η πρώην διαγωνιζόμενη του μουσικού talent show υποστήριξε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει δεχθεί προσβλητικά σχόλια για την καταγωγή της, τον σύζυγό της και τη σχέση που διατηρούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει προσωπικές συνομιλίες με τον τραγουδιστή προκειμένου να αποδείξει τη γνωριμία τους.

«Δεν ζήτησα, δεν διεκδίκησα και δεν θέλω ούτε ένα ευρώ»

Στην αρχή της ανάρτησής της, η Μαρίνα Μεμουσάι εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια, αναφερόμενη στις κατηγορίες που, όπως υποστηρίζει, διατυπώνονται εναντίον της. «Ως εδώ. Σιώπησα αρκετά. Όχι επειδή δεν είχα τι να απαντήσω, αλλά επειδή πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές στις οποίες ο σεβασμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την ανάγκη μας να σχολιάζουμε έναν άνθρωπο που πενθεί. Δυστυχώς, κάποιοι θεώρησαν ότι αυτή η στιγμή τούς δίνει το ελεύθερο. Τις τελευταίες ημέρες έχω διαβάσει για τον εαυτό μου πράγματα που ξεπερνούν κάθε όριο. Ότι λέω ψέματα. Ότι “στήνω μια ιστορία για δημοσιότητα”. Ότι εκμεταλλεύομαι τον θάνατο του Γιώργου. Ότι χρησιμοποιώ το παιδί μου. Ότι θέλω χρήματα. Ότι θέλω ακόμη και την περιουσία ενός νεκρού ανθρώπου».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σχόλια που αφορούν την οικογένειά της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της κόρης της, Λεάνδρας. «Έφτασαν στο σημείο να προσβάλλουν την καταγωγή μου, τον άντρα μου, την οικογένειά μου και να δημιουργούν αφηγήσεις χρησιμοποιώντας το όνομα του παιδιού μου, συνοδεύοντάς το με ιστορίες και “πληροφορίες” του παρελθόντος που γεννούν χωρίς κανένα στοιχείο. Εδώ, λοιπόν, μπαίνει το όριο. Εμένα μπορείτε να με κρίνετε όσο θέλετε. Το παιδί μου, όμως, δεν θα το χρησιμοποιείτε για να χτίσετε σενάρια. Η Λεάνδρα είναι ένα μικρό παιδί. Δεν σας χρωστάει εξηγήσεις για τη ζωή της. Δεν είναι μέρος κανενός κουτσομπολιού και δεν θα γίνει το εργαλείο κανενός για likes, views και σχόλια. Όσο για αυτούς που αποφάσισαν ότι δήθεν ενδιαφέρονται για την περιουσία του Γιώργου, θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται».

Η Μαρίνα Μεμουσάι αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι επιδιώκει να αποκτήσει μέρος της περιουσίας του τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις σχετικές αναφορές. «Δεν ζήτησα, δεν διεκδίκησα και δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου. Ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Το να χρησιμοποιείται ακόμη και ο θάνατός του για να κατασκευάζονται τέτοιες κατηγορίες εναντίον μου είναι κάτι που αγγίζει πλέον συγκεκριμένα όρια. Δεν είναι ένα ακόμη “κακό σχόλιο”. Και τώρα στο μεγαλύτερο “έγκλημα” που διέπραξα: ότι μίλησα για έναν άνθρωπο που γνώρισα».

Η απάντηση σε όσους ζητούν αποδείξεις για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η πρώην παίκτρια του «The Voice» αναφέρθηκε και σε όσους αμφισβητούν τη φιλική σχέση που, όπως έχει δηλώσει, διατηρούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Εξήγησε ότι δεν σκοπεύει να δημοσιοποιήσει μηνύματα, φωτογραφίες ή άλλες προσωπικές στιγμές τους, τονίζοντας ότι επιθυμεί να σεβαστεί την ιδιωτικότητα του τραγουδιστή. «Κάποιοι απαιτούν να παρουσιάσω “αποδείξεις”. Να ανεβάσω μηνύματα. Κλήσεις. Συνομιλίες. Φωτογραφίες. Προσωπικές στιγμές. Όχι. Δεν πρόκειται να ξεγυμνώσω δημόσια μια προσωπική επικοινωνία για να περάσω τις εξετάσεις του Instagram και του TikTok. Έχω όσα χρειάζονται για να γνωρίζω εγώ ποια ήταν η σχέση μου με τον Γιώργο. Τα γνωρίζει ο άντρας μου. Τα γνωρίζουν άνθρωποι που βρίσκονταν πραγματικά στη ζωή μας. Και πάνω απ’ όλα, τα γνώριζε ο Γιώργος. Αυτό μου αρκεί. Δεν θα δημοσιεύσω προσωπικές συνομιλίες ενός ανθρώπου που σήμερα δεν βρίσκεται εδώ για να πει “Μαρίνα, ναι, θέλω να τα δει όλος ο κόσμος”. Αυτό δεν είναι έλλειψη αποδείξεων. Είναι επιλογή αξιοπρέπειας και σεβασμού. Και όσοι θεωρούν ότι επειδή κάποιος πέθανε αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στις ιδιωτικές του συνομιλίες, ας αναρωτηθούν αν θα ήθελαν αύριο τα δικά τους προσωπικά μηνύματα να γίνουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο».

«Δεν θα απολογηθώ για την καταγωγή μου»

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής της, η Μαρίνα Μεμουσάι απάντησε στα προσβλητικά σχόλια που, όπως ανέφερε, έχει δεχθεί λόγω της αλβανικής καταγωγής της. Τόνισε ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς και δήλωσε περήφανη για την οικογένειά της. «Όσο για την καταγωγή μου: Ναι, έχω αλβανική καταγωγή. Και λοιπόν; Δεν είναι προσβολή. Δεν είναι κάτι που κρύβω και σίγουρα δεν είναι κάτι για το οποίο θα απολογηθώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς και είμαι περήφανη για τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν. Αν το μόνο “επιχείρημα” κάποιου απέναντί μου είναι η καταγωγή μου, τότε δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ σε αυτό. Έχει ήδη εκτεθεί μόνος του. Και κάτι ακόμη. Ο πόνος δεν είναι διαγωνισμός».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βιώνει την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, διευκρινίζοντας ότι δεν επιχείρησε ποτέ να συγκρίνει τη θλίψη της με εκείνη των συγγενών ή άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στον τραγουδιστή. «Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ο πόνος ο δικός μου είναι μεγαλύτερος από της μητέρας του, των αδελφών του, της οικογένειάς του ή οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου που τον αγάπησε. Το ότι πονάει ένας άνθρωπος δεν αφαιρεί ούτε γραμμάριο από τον πόνο κάποιου άλλου. Δεν χρειάζομαι άδεια για να στεναχωρηθώ. Δεν χρειάζομαι πιστοποιητικό για να μου λείψει κάποιος. Και δεν χρειάζεται να αποδείξω σε αγνώστους πόσες φορές μιλήσαμε, για να δικαιούμαι να πω ότι η απώλειά του με πονάει. Και σε όσους λένε ότι “ψάχνω δημοσιότητα” θα πω μόνο αυτό: Αν ο στόχος μου ήταν η δημοσιότητα, το ευκολότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω σήμερα θα ήταν να δημοσιεύσω όλα όσα έχω κρατήσει ιδιωτικά. Δεν το έκανα. Και δεν θα το κάνω. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να μοιράζεσαι ένα κομμάτι της ιστορίας σου και στο να πουλάς την ιδιωτικότητα ενός ανθρώπου για να πείσεις το διαδίκτυο. Εγώ αυτή τη γραμμή δεν θα την περάσω. Δεν ζητάω να με αγαπήσετε. Δεν ζητάω να συμφωνήσετε μαζί μου. Δεν ζητάω καν να με πιστέψετε. Απαιτώ όμως να σταματήσει η κατασκευή γεγονότων γύρω από εμένα και, κυρίως, γύρω από το ανήλικο παιδί μου».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να απαντήσει ξανά σε σχόλια που αφορούν την προσωπική της ζωή και κάλεσε όσους διατυπώνουν δημόσια κατηγορίες εναντίον της να παρουσιάσουν στοιχεία. «Αν έχετε πραγματικά στοιχεία για κάτι που ισχυρίζεστε, αναλάβετε και την ευθύνη όσων δημοσιεύετε. Αν δεν έχετε, μην παρουσιάζετε φήμες, σχόλια τρίτων και υποθέσεις ως αλήθειες. Από σήμερα δεν θα απαντάω σε κάθε σχολιασμό που αποφασίζει να γράψει μια ιστορία για τη ζωή μου. Η σιωπή μου δεν θα είναι παραδοχή. Θα είναι επιλογή. Θα προστατεύσω τον άντρα μου. Θα προστατεύσω το παιδί μου. Θα προστατεύσω όσα θεωρώ προσωπικά από τη σχέση μου με τον Γιώργο. Και τον Γιώργο θα τον θυμάμαι όπως τον γνώρισα εγώ – όχι όπως απαιτεί το διαδίκτυο να αποδείξω ότι τον γνώρισα. Αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία μου απάντηση. Από εδώ και πέρα, υπάρχει όριο. Και απαιτώ να γίνει σεβαστό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Memousai (@marina_memousai)

Η γνωριμία στο «The Voice» και η βάφτιση που δεν πραγματοποιήθηκε

Η Μαρίνα Μεμουσάι γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη τον Δεκέμβριο, κατά τη συμμετοχή της στο «The Voice». Στα γυρίσματα είχε μαζί της την κόρη της, την οποία ο τραγουδιστής ζήτησε να κρατήσει στην αγκαλιά του.

Κατά τη διάρκεια του μουσικού διαγωνισμού, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφρασε δημόσια την επιθυμία να βαφτίσει τη μικρή Λεάνδρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί, αν είναι». Η μητέρα της αποδέχθηκε την πρότασή του.

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Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η Μαρίνα Μεμουσάι τον αποχαιρέτησε μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, μίλησε σε τηλεοπτικές εκπομπές για τη σχέση που είχαν αναπτύξει, αναφέροντας ότι διατηρούσαν επαφή και μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής της στον διαγωνισμό και περίμεναν με ενθουσιασμό τη βάφτιση της κόρης της.

Πριν από λίγες ημέρες, επισκέφθηκε μαζί με τη Λεάνδρα τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου άφησαν λουλούδια. Μάλιστα, δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από την επίσκεψή τους, συνοδεύοντάς το με ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

«Σήμερα ήρθαμε να σου πούμε αντίο… μαζί. Η μικρή σου σου έφερε ένα λουλούδι και σου χάρισε κι ένα φιλί… ένα τελευταίο φιλί από εκείνη που αγάπησες τόσο πολύ. Μπορεί να είναι μικρή για να θυμάται όλα όσα έζησε μαζί σου, αλλά θα φροντίσω εγώ να μάθει πόσο την αγάπησες. Καλό ταξίδι, Γιώργο μας… Ένα φιλί από τη Λεάνδρα κι ένα “θα μας λείψεις” από εμάς», είχε γράψει.