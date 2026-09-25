Κρυονέρι: «Γρύλιζε συνέχεια, έπεσα και προσπάθησα να τον απωθήσω» – Η δραματική περιγραφή του δρομέα που τον δάγκωσε λύκος – ΒΙΝΤΕΟ

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Ανησυχία έχει προκληθεί στο Κρυονέρι καθώς ένας λύκος, ο οποίος δείχνει να είναι ιδιαίτερα επιθετικός, εγκλώβισε ουσιαστικά έναν δρομέα που έτρεχε και τον δάγκωσε. Οι κάτοικοι ζητούν την παρέμβαση της Πολιτείας.

Το θύμα της επίθεσης, Θανάσης Λινάρδος, μίλησε στην κάμερα του Star και έδειξε τα σημάδια που έχει στον γλουτό από το άγριο ζώο. Ο νεαρός έκανε τζόκιν κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής, όταν είδε ξαφνικά τον λύκο.

«Γρύλιζε συνέχεια, κάποια στιγμή έπεσα κάτω, έπεσε πάνω μου, προσπάθησα να τον απωθήσω με τα πόδια και μόλις γύρισα με γράπωσε. Φαίνονται και τα δόντια του», τονίζει και δείχνει τα σημάδια.

Επί οκτώ ολόκληρα λεπτά ο λύκος είχε στριμώξει τον 31χρονο πίσω από δέντρα και θάμνους, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να δίνει μάχη επιβίωσης για να ξεφύγει από τα σαγόνια του.

«Έχω δύο μικρά παιδιά, πάω συνέχεια με τα παιδιά μου σε αυτή τη βόλτα, 800 μέτρα από το σπίτι μου κι έβλεπα ένα ζώο που ήταν αγρίμι και δεν σταμάταγε καθόλου να επιτίθεται».

Ο αδελφός του θύματος, Δημήτρης μίλησε και αυτός στο star και είπε:

«Ο Θανάσης είχε 190 παλμούς. Άμα ήταν ηλικιωμένος θα χε φύγει από καρδιά πριν τον λύκο. Άμα ήταν μάνα με παιδί, το χε πάρει το παιδί.»

Για την επίθεση ενημερώθηκαν άμεσα το δασαρχείο της Πάρνηθας, ο ΟΦΥΠΕΚΑ και η περιβαλλοντική οργάνωση “Καλλιστώ».

«Να υπάρξει μια επιχείρηση σύλληψης και απομάκρυνσης του συγκεκριμένου ζώου και μεταφορά του σε αιχμαλωσία, ενδεχομένως στο κέντρο περίθαλψης του “Αρκτούρου“».

Ο βασίλης Λαζάρου πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας Πάρνηθας ζητά ελεγχόμενη θήρευση και σημειώνει ότι η Πάρνηθα αντέχει μέχρι 6 – 7 λύκους το πολύ και δυστυχώς φτάνουν τους 100.