Δούκας: Κανένα νεότερο για τους 6 αγνοούμενους στην Πλάκα – Σε πολύ κακή κατάσταση τα δύο όμορα κτίρια

Οι προσπάθειες των διασωστών θα είναι ολονύχτιες, όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε νέες δηλώσεις του από το σημείο όπου κατέρρευσε το κτίριο, επί της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νεότερο σε σχέση με τους έξι αγνοούμενους και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες, ώρες αγωνίας. Τόνισε, επίσης, ότι η έκρηξη που οδήγησε στην κατάρρευση του κτιρίου ήταν τρομακτική, εκφράζοντας την εκτίμηση πως «μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή».

«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ. Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία», ωστόσο, τόνισε πως αυτή τη στιγμή η μεγάλη μάχη όλων είναι ο εντοπισμός των αγνοουμένων. «Είναι τρομακτική η έκρηξη» είπε και έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό.

«Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει επηρεάσει το κομμάτι που βλέπετε μπροστά. Και όχι τόσο πολύ το πίσω κομμάτι, που έχει κι αυτό ζημιές. Είναι μια έκρηξη που μπορεί να οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή. Πολύ μεγάλη διαρροή», σημείωσε.

Σε κακή κατάσταση τα δύο όμορα κτίρια – «Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή»

Ερωτηθείς για τις ζημιές σε παρακείμενα κτίρια ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση. Η ζημιά είναι σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», υπογράμμισε.

Στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα μετέβη και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.