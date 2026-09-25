Πάργα: Ανεμοστρόβιλος άφησε χωρίς ρεύμα 8 χωριά – Ζημιές σε σπίτια στον Μεσοπόταμο, δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχουν μείνει τουλάχιστον οκτώ χωριά στην περιοχή του Φαναρίου της Πάργας, καθώς ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την περιοχή από το απόγευμα της Παρασκευής (25/9), ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε κατοικίες.

Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν καλώδια και έριξαν στύλο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετούς οικισμούς. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Στον Μεσοπόταμο, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών, παρασύροντας κεραμίδια. Οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε το φαινόμενο, ενώ η βροχόπτωση συνεχίζεται.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου παραμένει σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας.

Δείτε βίντεο