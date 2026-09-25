Πάργα: Ανεμοστρόβιλος άφησε χωρίς ρεύμα 8 χωριά – Ζημιές σε σπίτια στον Μεσοπόταμο, δείτε βίντεο

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή του Φαναρίου της Πάργας, όπου ανεμοστρόβιλος άφησε χωρίς ρεύμα τουλάχιστον οκτώ χωριά και προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες στον Μεσοπόταμο. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών, ενώ η Πολιτική Προστασία παραμένει σε επιφυλακή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχουν μείνει τουλάχιστον οκτώ χωριά στην περιοχή του Φαναρίου της Πάργας, καθώς ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
  • Στον Μεσοπόταμο, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών, παρασύροντας κεραμίδια.
  • Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών, ενώ η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου παραμένει σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχουν μείνει τουλάχιστον οκτώ χωριά στην περιοχή του Φαναρίου της Πάργας, καθώς ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την περιοχή από το απόγευμα της Παρασκευής (25/9), ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε κατοικίες.

Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν καλώδια και έριξαν στύλο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε αρκετούς οικισμούς. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Στον Μεσοπόταμο, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών, παρασύροντας κεραμίδια. Οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε το φαινόμενο, ενώ η βροχόπτωση συνεχίζεται.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου παραμένει σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας.

Δείτε βίντεο

@epiruspost Μπουρίνι σάρωσε Τσουκνίδα και Μεσοπόταμο στο Δήμο Παργας#ηπειρος #Epirus #Epiruspost ♬ πρωτότυπος ήχος – Epiruspost

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