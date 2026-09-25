Πλάκα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης – Πυροσβέστες απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των έξι αγνοουμένων, μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του 2όροφου κτιρίου, επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα.

Αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Επίσης, στο σημείο παραμείνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε μία προσπάθεια να πέσει φως στα αίτια της πρόκλησης της έκρηξης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους. Οι δύο γυναίκες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.