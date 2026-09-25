Πλάκα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης – Πυροσβέστες απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Πλάκα για τον εντοπισμό έξι αγνοουμένων, μετά την έκρηξη και την κατάρρευση ενός διώροφου κτιρίου στην οδό Λυσικράτους. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικά διασωστικά οχήματα απομακρύνουν τα υλικά, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια της έκρηξης. Νωρίτερα το πρωί, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

έκρηξη Πλάκα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των έξι αγνοουμένων, μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του 2όροφου κτιρίου στην Πλάκα.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει στο σημείο για να πέσει φως στα αίτια της έκρηξης.
  • Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλους έρευνας διάσωσης. Νωρίτερα, είχαν απεγκλωβιστεί δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των έξι αγνοουμένων, μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του 2όροφου κτιρίου, επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα.

Πλάκα: Ολονύχτιες έρευνες για τους 6 αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε – Εντοπίστηκε μία γυναικεία τσάντα

Αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Χάρης Δούκας για έκρηξη στην Πλάκα: «Είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Επίσης, στο σημείο παραμείνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε μία προσπάθεια να πέσει φως στα αίτια της πρόκλησης της έκρηξης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Πλάκα: Νέο βίντεο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στο κτίριο στη Λυσικράτους – «Βομβαρδισμένο» τοπίο η περιοχή

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους. Οι δύο γυναίκες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ