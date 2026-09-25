Χάρης Δούκας για έκρηξη στην Πλάκα: «Είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις»

Τη διαβεβαίωση ότι η έρευνα για τις αιτίες της έκρηξης σε κτήριο στην Πλάκα είναι σε πλήρη εξέλιξη έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ενημερώνοντας ότι η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Δημοτική Αστυνομία έχει σπεύσει από την πρώτη στιγμή.

Από το σημείο της έκρηξης όπου βρέθηκε νωρίτερα σήμερα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας δήλωσε: «Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη». Ερωτηθείς αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα είπε: «Υπάρχει μεγάλος φόβος, αλλά είναι εδώ αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «κρίσιμες στιγμές». «Είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις», διαβεβαίωσε ο Χάρης Δούκας. «Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί», είπε. Ενημέρωσε, μάλιστα, ότι έχουν ενεργοποιηθεί drones του Δήμου Αθηναίων, για να έχουν εικόνα. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι «οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν στο σημείο για να δουν τι ζημιές έχουν υποστεί τα διπλανά κτίρια».

«Θα είναι εδώ και οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Πολιτική Προστασία αλλά και τις υποδομές για να δούμε ακριβώς στα διπλανά κτίρια το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιές και να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής», υπογράμμισε Χάρης Δούκας.

Ερωτηθείς για τις αιτίες της έκρηξης ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε: «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος».