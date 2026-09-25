Θεσσαλονίκη: Περιπέτεια για 3 ανήλικους που εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό – Μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με την συνδρομή της Πυροσβεστικής

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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρεις ανήλικους, περίπου 13 ετών, που είχαν εισέλθει σε υπόγειο αγωγό στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή (25/9). Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τα παιδιά και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τους ανήλικους αναζητούσαν αρχικά οι γονείς τους. Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και τα παιδιά εντοπίστηκαν σε ρέμα στην περιοχή της Σταυρούπολης, όπου είχαν εισέλθει σε υπόγειο αγωγό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45. Αμέσως κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο και τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους τρεις ανήλικους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση.