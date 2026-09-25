Θεσσαλονίκη: Περιπέτεια για 3 ανήλικους που εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό – Μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με την συνδρομή της Πυροσβεστικής

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρεις ανήλικους που είχαν εισέλθει σε υπόγειο αγωγό στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, έπειτα από κινητοποίηση εννέα πυροσβεστών με τρία οχήματα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πυροσβεστική
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρεις ανήλικους, περίπου 13 ετών, που είχαν εισέλθει σε υπόγειο αγωγό στη δυτική Θεσσαλονίκη.
  • Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα να σπεύδουν στο σημείο μαζί με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους τρεις ανήλικους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρεις ανήλικους, περίπου 13 ετών, που είχαν εισέλθει σε υπόγειο αγωγό στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή (25/9). Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τα παιδιά και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τους ανήλικους αναζητούσαν αρχικά οι γονείς τους. Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και τα παιδιά εντοπίστηκαν σε ρέμα στην περιοχή της Σταυρούπολης, όπου είχαν εισέλθει σε υπόγειο αγωγό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45. Αμέσως κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο και τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους τρεις ανήλικους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ