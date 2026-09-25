Πλάκα: Αγωνία για 5 άτομα μετά την κατάρρευση του κτιρίου στη Λυσικράτους – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες, στο «μικροσκόπιο» τα αίτια της έκρηξης

Αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, πραγματοποιούν οι διασώστες με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα πιθανά αίτια της ισχυρής έκρηξης, που προηγήθηκε. Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής ρίχνουν φως στα όσα συνέβησαν στις 7:30 το πρωί της Παρασκευής, αφού άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο και στη συνέχεια είδαν να καταρρέει το παλιό οίκημα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια και σε σταθμευμένα οχήματα.

Σημειώνεται ότι η κατάρρευση του κτιρίου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας περαστικός και δύο γυναίκες, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Αναζητούνται πέντε άτομα

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους, στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες, και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν για τυχόν αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα αναζητούνται πέντε άτομα που, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και για τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανούς, οι οποίοι διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν βρίσκονταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων απομακρύνουν μπάζα και υλικά από το σημείο, όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του κτιρίου.

Οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ο κρότος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός, προκαλώντας ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης υπόγειο και ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.

«Αμέσως κάλεσα την διπλανή κυρία να πάρω πληροφορίες. Είδα στις φωτογραφίες ότι ήταν το δικό μου κτίριο. Ανησύχησα για το φιλικό ζευγάρι, τους καλούσα στο τηλέφωνο στις 8 το πρωί και δεν απαντούσαν, το μεν σταθερό έλεγε λόγω τεχνικής βλάβης το δε κινητό ότι είναι απενεργοποιημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης Ματθαίος Αρταβάνης.

«Η κατάσταση είναι απογοητευτική, δεν έχω επικοινωνήσει με το ζευγάρι, δεν έχει μείνει πλάκα, από φωτογραφίες που είδα», σημείωσε και προσέθεσε ότι ο άνδρας του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε κινητικά προβλήματα.

Στο κτίριο λειτουργούσε και ένα Airbnb, με τον συνιδιοκτήτη να αναφέρει σε δηλώσεις του ότι είχαν δηλωθεί τρία άτομα για διαμονή στον χώρο.

«Είχαμε δηλώσει τρία άτομα, με όνομα Φρέντερικ. Βγήκαν; Δεν βγήκαν; Δεν έχουμε εικόνα μετά την έκρηξη. Εγώ βρέθηκα από την πρώτη στιγμή εκεί», είπε ο Ανδρέας Μαρτζάκης.

Σε ερώτηση εάν υπήρχαν άτομα μέσα το κτίριο, είπε πως: «Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Εμείς είχαμε τρία άτομα στον πρώτο όροφο. Και στον δεύτερο όροφο ήταν άλλοι δύο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η Πυροσβεστική δεν μας έχει ενημερώσει αν έχει ευρήματα μέσα».

Σχετικά με την στιγμή της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου είπε: «Εγώ μένω στα 50 μέτρα, εδώ. Έπινα καφέ και μόλις άκουσα βγήκα κατευθείαν έξω. Και βλέπω τον φίλο μου τον Αμπντούλ και πάω να τον βγάλω από το αυτοκίνητο. Και βγήκε ο Αμπντούλ χτυπημένος από τα τζάμια, και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όπως το είδατε, είναι κατεστραμμένο τελείως. Το Mini Cooper, ο οποίος είναι γειτονάκι μου, δίπλα μένει. Αυτή ήταν η πρωινή εικόνα. Airbnb ο πρώτος όροφος και τα άλλα ιδιόκτητα».

Αναφορικά με τα πιθανά αίτια της έκρηξης, ο κ. Μαρτσάκης σημείωσε ότι «εμείς δεν έχουμε ούτε φυσικό αέριο ούτε φιάλες προπανίου και μπουκάλες υγραερίου, τίποτα».

Ένα από τα οχήματα που υπέστη ζημιές, ήταν και αυτό του κ. Αμπντούλ, ο οποίος την ώρα που έγινε η έκρηξη περνούσε από το δρόμο. «Περνούσα με το αυτοκίνητο την ώρα που έγινε η έκρηξη, έσκασαν τα πάντα και προσπάθησα να βγω εκτός του αυτοκινήτου. Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη, σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα. Προσπάθησα να βγω από το αυτοκίνητο και σώθηκα. Βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν τραυματίστηκα. Υπήρχε πανικός. Έτρεξα να απομακρυνθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι ο κρότος ήταν τόσο εκκωφαντικός που το όχημά του «κουνιόταν και σηκώθηκε στον αέρα».

Η κυρία Μαρία είναι καθαρίστρια. Την ώρα της έκρηξης βρισκόταν στον 3ο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του οικήματος που κατέρρευσε. Η μαρτυρία της στο enikos.gr «κόβει την ανάσα». «Είδα το κτίριο να καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο, επηρεάστηκε η ακοή μου», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Στο ίδιο κτίριο στον πρώτο όροφο βρισκόταν την ώρα της έκρηξης η κυρία Αντιγόνη, επίσης καθαρίστρια. Τα όσα αφηγήθηκε στο enikos.gr αποτυπώνουν γλαφυρά τον πανικό που επικράτησε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη. «Νόμιζα ότι έσκασε βόμβα, έκλαιγα από τον φόβο μου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, λέει η κυρία Αντιγόνη.

Τι λέει η εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου

«Σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους 15, στην Αθήνα, η Enaon EDA ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της έκρηξης

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η αιτία της έκρηξης στο κτίριο της Λυσικράτους. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν αυτή προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από αρμόδιες Αρχές, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου βρίσκονταν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Ειδικότερα ο κ. Δούκας ερωτηθείς αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα είπε: «υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν».

«Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό, είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις» προσέθεσε ο κ. Δούκας ενώ έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη κατάσταση και τόνισε: «Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί».

Όπως είπε μέσω drones προσπαθούν να έχουν εικόνα και επισήμανε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν στο σημείο για να δουν τι ζημιές έχουν υποστεί τα διπλανά κτίρια. «Θα είναι εδώ και οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Πολιτική Προστασία αλλά και τις υποδομές για να δούμε ακριβώς στα διπλανά κτίρια το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιές και να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής».

Σε ερώτηση σχετικά με τα αίτια της έκρηξης ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι είναι από αέριο. «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος», δήλωσε.

Νέο βίντεο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στο κτίριο στη Λυσικράτους

Νέο βίντεο από το σημείο της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας με την οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr. Από την έκρηξη κατέρρευσε ένα παλιό οίκημα, ενώ τραυματίστηκαν ένας περαστικός και δύο γυναίκες, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο.

Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, αποτυπώνεται το μέγεθος των καταστροφών. Μπάζα και πέτρες έχουν κατακλύσει τον δρόμο, ενώ σημαντικές υλικές ζημιές έχουν υποστεί σταθμευμένα αυτοκίνητα και γειτονικά κτίρια από την κατάρρευση του οικήματος.

Η στιγμή της έκρηξης στο κτίριο μέσα από σάλα διπλανού ξενοδοχείου – Έτρεχαν έντρομοι οι τουρίστες, φώναζαν «κεραυνός»

Το enikos.gr έφερε στο φως κι άλλο βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό της έκρηξης στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους, στην Πλάκα. Η στιγμή της έκρηξης όπως και εκείνες του τρόμου και του πανικού που ένιωσαν πελάτες παρακείμενου ξενοδοχείου, έχουν καταγραφεί σε αυτό.

Στα πλάνα φαίνονται οι πελάτες να παίρνουν πρωινό στα σάλα του ξενοδοχείου. Λίγα λεπτά μετά τις 07:30 ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, τα τζάμια άρχισαν να σπάνε και εκείνοι έντρομοι τρέχουνν προς τη ρεσεψιόν. Μία γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Κεραυνός».

Ήταν τότε που από την έκρηξη κατέρρευσε και το παλιό οίκημα, προκαλώντας ζημιές σε όλα τα κοντινά κτίρια και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν, επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στο παλαιό οίκημα διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και στον πρώτο όροφο υπήρχε ενεργή κράτηση από τρία άτομα.

Δείτε το βίντεο:

Σε άλλο βίντεο του enikos.gr έχει καταγραφεί και η στιγμή της κατάρρευσης του παλιού κτιρίου. Το μισό έχει γκρεμιστεί, ενώ ένα «σύννεφο» σκόνης έχει πλημμυρίσει τη γειτονιά.

Δείτε κι άλλες εικόνες από το σημείο: