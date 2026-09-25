Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τριγλιά Χαλκιδικής

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριγλιά Χαλκιδικής, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση 22 πυροσβεστών, 7 οχημάτων και ενός ελικοπτέρου για την κατάσβεση. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συνδράμει με υδροφόρα οχήματα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

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Κοινωνία

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριγλιά στη Χαλκιδική.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο για αεροπυρόσβεση.
  • Ο δήμος Νέας Προποντίδας συνδράμει με υδροφόρα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Χαλκιδικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριγλιά στη Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Παρασκευή στις περίπου 16:30.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο δήμος Νέας Προποντίδας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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