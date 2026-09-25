Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τριγλιά Χαλκιδικής

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριγλιά στη Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Παρασκευή στις περίπου 16:30.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο δήμος Νέας Προποντίδας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.