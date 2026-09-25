Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τριγλιά Χαλκιδικής

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριγλιά στη Χαλκιδική.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Παρασκευή στις περίπου 16:30.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.
Επίσης ο δήμος Νέας Προποντίδας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.