Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε στην κατηγορούμενη γιατρό πριν από τον θάνατό του – «Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά»

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Νέα στοιχεία για τις επικοινωνίες του Γιώργου Μαζωνάκη με την 56χρονη γιατρό και έναν υπνοθεραπευτή έρχονται στη δημοσιότητα, μέσα από μηνύματα που παρουσίασε το OPEN. Οι συνομιλίες αφορούν το κόστος των θεραπειών, τον προγραμματισμό των ραντεβού και τη φαρμακευτική αγωγή που φέρεται να λάμβανε ο τραγουδιστής πριν επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του.

Οι επικοινωνίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα, όταν ο τραγουδιστής εξέφρασε στη γιατρό την έκπληξή του για τα χρήματα που του είχαν ζητηθεί. Συνεχίστηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη, ημέρα του θανάτου του, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα μήνυμα του υπνοθεραπευτή προς τη γιατρό.

Το μήνυμα για τις 6.000 ευρώ και η απάντηση του υπνοθεραπευτή

Τη Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε μήνυμα στην 56χρονη γιατρό, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για το κόστος των θεραπειών, καθώς, όπως ανέφερε, του είχαν ζητηθεί από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 – 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά».

Την επόμενη ημέρα, η γιατρός προώθησε το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Εκείνος απάντησε αναφερόμενος στο ραντεβού που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, καθώς και στο ενδεχόμενο να συναντήσει τον τραγουδιστή στην Κηφισιά.

«Έχει κλειστεί (σ.σ.: εννοεί ραντεβού) Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω στην Κηφισιά για να τον στριμώξω. Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει».

Η αναφορά στα διουρητικά την ημέρα του θανάτου

Την Τετάρτη, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο στο Κολωνάκι, η 56χρονη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής αντάλλαξαν νέα μηνύματα.

Ο υπνοθεραπευτής τη ρώτησε «Πώς πάμε;», με τη γιατρό να αναφέρεται σε όσα της είχε πει ο τραγουδιστής δύο ημέρες νωρίτερα σχετικά με τη λήψη διουρητικών και την κατακράτηση υγρών.

«Προχθές, μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί έχει κατακράτηση υγρών και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει τίποτα άλλο».

Από το συγκεκριμένο μήνυμα προκύπτει ότι η γιατρός γνώριζε όσα της είχε αναφέρει ο τραγουδιστής για τη λήψη διουρητικών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει εάν είχε λάβει και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Το τελευταίο μήνυμα του υπνοθεραπευτή

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε εκ νέου με την 56χρονη γιατρό, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του και ζητώντας της να επικοινωνήσει μαζί του.

«Αντιλαμβάνομαι πως ζείτε έναν εφιάλτη. Όταν μπορέσεις, πάρε με».