ΕΕ: Αποδεσμεύονται 6,6 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, ενισχύεται η στρατιωτική βοήθεια – Το μήνυμα της Κάγια Κάλας

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 900 εκατομμύρια ευρώ για την αποστολή υποστήριξης, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για νέες προμήθειες εξοπλισμού και 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ για αποζημίωση κρατών μελών, όπως ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων, Κάγια Κάλας.

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Διεθνή Νέα

σημαία ευρωπαϊκής ένωσης
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για την Ουκρανία, ενισχύοντας τη στρατιωτική της στήριξη.
  • Από το ποσό, 900 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη στρατιωτική αποστολή υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και 1 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες εξοπλισμού.
  • Η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι «Αυτά είναι ευχάριστα νέα για την Ουκρανία και δυσάρεστα για τη Ρωσία», τονίζοντας πως «Η Ευρώπη κάνει το ακριβώς αντίθετο» στις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Ουκρανίας συμφώνησαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων, Κάγια Κάλας.

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Συγκεκριμένα, τα κράτη – μέλη  συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Από το ποσό αυτό, τα 900 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη στρατιωτική αποστολή υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες εξοπλισμού, ανέφερε η Κάγια Κάλας. «Τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποζημίωση των κρατών – μελών, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το μερίδιό τους στην Ουκρανία», διευκρίνισε. «Αυτά είναι ευχάριστα νέα για την Ουκρανία και δυσάρεστα για τη Ρωσία», υπογράμμισε η Κάγια Κάλας.

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Τι αναφέρει στην ανάρτησή της η Κάγια Κάλας

«Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ειρήνη για την Ουκρανία.

Αυτά είναι ευχάριστα νέα για την Ουκρανία και δυσάρεστα για τη Ρωσία.

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Τα 900 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την Αποστολή Στρατιωτικής Συνδρομής της ΕΕ για την Ουκρανία. 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες εξοπλισμού. Και 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα αποζημιώσουν τα κράτη μέλη, με ορισμένα να δηλώνουν ήδη ότι θα διοχετεύσουν το μερίδιό τους στην Ουκρανία.

Οι υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας επιχειρούν να εκφοβίσουν την Ευρώπη ώστε να περιορίσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία. Η Ευρώπη κάνει το ακριβώς αντίθετο».

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