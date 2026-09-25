ΕΕ: Αποδεσμεύονται 6,6 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, ενισχύεται η στρατιωτική βοήθεια – Το μήνυμα της Κάγια Κάλας

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Τους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Ουκρανίας συμφώνησαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων, Κάγια Κάλας.

Συγκεκριμένα, τα κράτη – μέλη συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, τα οποία συνδέονται με τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Από το ποσό αυτό, τα 900 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη στρατιωτική αποστολή υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες εξοπλισμού, ανέφερε η Κάγια Κάλας. «Τα υπόλοιπα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποζημίωση των κρατών – μελών, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα διοχετεύσουν το μερίδιό τους στην Ουκρανία», διευκρίνισε. «Αυτά είναι ευχάριστα νέα για την Ουκρανία και δυσάρεστα για τη Ρωσία», υπογράμμισε η Κάγια Κάλας.

Τι αναφέρει στην ανάρτησή της η Κάγια Κάλας

«Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στους όρους για την αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ειρήνη για την Ουκρανία.

Αυτά είναι ευχάριστα νέα για την Ουκρανία και δυσάρεστα για τη Ρωσία.

Τα 900 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την Αποστολή Στρατιωτικής Συνδρομής της ΕΕ για την Ουκρανία. 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα χρηματοδοτήσει νέες κοινές προμήθειες εξοπλισμού. Και 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα αποζημιώσουν τα κράτη μέλη, με ορισμένα να δηλώνουν ήδη ότι θα διοχετεύσουν το μερίδιό τους στην Ουκρανία.

Οι υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας επιχειρούν να εκφοβίσουν την Ευρώπη ώστε να περιορίσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία. Η Ευρώπη κάνει το ακριβώς αντίθετο».