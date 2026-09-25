Συνάντηση Μητσοτάκη – Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη: Κυπριακό, Ουκρανία και οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

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Τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις συζήτησαν στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το Κυπριακό, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα είχε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή εξακολουθούν να προκαλούν έντονη διεθνή ανησυχία.

Μητσοτάκης και Γκουτέρες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά μέτωπα έντασης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών που έχει ο πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για τις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.