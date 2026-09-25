Στενά του Ορμούζ: Περίπου 60 εμπορικά πλοία πέρασαν παρά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

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Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν την Τετάρτη τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου που έχει περάσει από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα μέσα σε ένα 24ωρο από τις αρχές Ιουλίου, παρά τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σχεδόν 40 από τα πλοία που διέσχισαν τα Στενά είχαν συντονίσει την κίνησή τους με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για την προστασία τους.

Around 60 commercial vessels transited the Strait of Hormuz on Wednesday. The crude volume they carried was the highest daily total since early July, according to a U.S. defense official speaking to Reuters. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές — Open Source Intel (@Osint613) September 24, 2026

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να επιδιώκει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού που στραγγαλίζει την οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την Ουάσινγκτον να πιέζει τους Ιρανούς να σταματήσουν να παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονταν ημερησίως περίπου 125 μεγάλα εμπορικά πλοία -συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων, πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, φορτηγών χύδην φορτίου και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων- διακινώντας περί το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας τροφοδοσίας με αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με πηγές ενήμερες για τις συνομιλίες που επικαλείται το Reuters, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη συζητούν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, που συμπεριλαμβάνουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν από την Ουάσινγκτον.