Τεχεράνη: «Οι ΗΠΑ είναι αυτές που πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να τον τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου με τη χώρα του, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ολοκλήρωση της σύγκρουσης έως το τέλος του έτους. Τόνισε πως η Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ δεν επιθυμούσε την εμπλοκή στον πόλεμο, παραμένει αποφασισμένη να αμυνθεί.

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Τεχεράνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.
  • «Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να τον τερματίσει ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος.
  • Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο, αλλά παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσε την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να έχει ολοκληρωθεί η σύγκρουση έως το τέλος του έτους.

«Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να τον τερματίσει ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος.

Ακόμη, πρόσθεσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό, αλλά ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».

Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης από την εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του Fox News.

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