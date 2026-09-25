Τεχεράνη: «Οι ΗΠΑ είναι αυτές που πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να τον τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι»

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσε την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να έχει ολοκληρωθεί η σύγκρουση έως το τέλος του έτους.

«Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να τον τερματίσει ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος.

Ακόμη, πρόσθεσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό, αλλά ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».

Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης από την εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του Fox News.