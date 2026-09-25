Τεχεράνη: «Οι ΗΠΑ είναι αυτές που πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να τον τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσε την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να έχει ολοκληρωθεί η σύγκρουση έως το τέλος του έτους.
«Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να τον τερματίσει ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος.
Ακόμη, πρόσθεσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό, αλλά ήταν και παραμένει «αποφασισμένη να αμυνθεί».
Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης από την εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του Fox News.
"We did not choose war, the war was imposed on us"
Iran's President Pezeshkian tells Fox News that Iran never started a war, but if they wish to keep fighting us, we will respond strongly.
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— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 24, 2026