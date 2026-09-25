Διεθνής Αμνηστία κατά ICE: Ζητά την «άμεση κατάργηση» της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ – «Δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί»

Την άμεση κατάργηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) ζητά η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις επιχειρήσεις της.

Σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η μη κυβερνητική οργάνωση επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις της ICE, υποστηρίζοντας ότι καταγράφονται «γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτηρίζει την ICE βασικό εργαλείο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και, με βάση τα ευρήματα της έκθεσής της, καλεί τις αμερικανικές αρχές να προχωρήσουν στην «άμεση κατάργηση» της υπηρεσίας.

Στο επίκεντρο η δράση των πρακτόρων

Η δημοσιοποίηση του εγγράφου αυτού, υπό τον τίτλο «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν πιστόλια», έγινε προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα από το επεισόδιο κατά το οποίο μετανάστης από τη Βενεζουέλα, ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες, τραυματίστηκε από σφαίρα πράκτορα της ICE στην Όστιν, στο Τέξας, επιτείνοντας την ατμόσφαιρα αγανάκτησης για τις μεθόδους της αστυνομικής υπηρεσίας αυτής, οι οποίες χαρακτηρίζονται βάρβαρες.

Τον Ιανουάριο, οι θάνατοι δυο Αμερικανών, της Ρενέ Γκουντ, μητέρας 37 ετών, και του Άλεξ Πρέτι, συνομήλικού της νοσοκόμου, από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων, καθώς συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες εναντίον των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας στη Μινεάπολη, προκάλεσε οργή στις ΗΠΑ. Κι οι δυο τους σκοτώθηκαν εν μέση οδώ, υπό το φως της ημέρας, μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες.

Το γεγονός ότι «μασκοφορεμένοι κι οπλισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιτίθενται σε κόσμο στους δρόμους με πλήρη ατιμωρησία δεν κάνει τις γειτονιές μας πιο ασφαλείς αλλά θέτει σε κίνδυνο τους πάντες», τόνισε στο δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση η Νάντια Νταρ, η επικεφαλής του αμερικανικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί»

Η έκθεση της οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασίζεται σε πάνω από 150 μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν μεταξύ του Μαρτίου και του Ιουνίου σε τέσσερις από τις μεγαλύτερες πόλεις στις οποίες επικέντρωσε τις επιχειρήσεις της η ICE, ενίοτε υποστηριζόμενη από άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ως ακόμη και τον στρατό: στο Σικάγο, στη Νέα Ορλεάνη, στη Μινεάπολη και στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

«Η ICE είναι εξ ορισμού προβληματική και δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Αν η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει σύστημα ελέγχου της μετανάστευσης που σέβεται το διεθνές δίκαιο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα […] πρέπει να καταργήσει την ICE», έκρινε η κ. Νταρ.

Η έκθεση «δείχνει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε σύστημα μαζικών συλλήψεων και απελάσεων τροφοδοτούμενο από ρατσιστικό, ξενόφοβο και ψευδή λόγο, ο σκοπός του οποίου είναι να τίθεται υπό κράτηση και να διώχνεται από την επικράτεια ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μεταναστών, αιτούντων άσυλο ή προσφύγων και να ενσταλάζεται ο φόβος στο σύνολο των κοινοτήτων των μεταναστών», σημείωσε η ΜΚΟ.

«Συστηματικές πρακτικές» και όχι μεμονωμένα περιστατικά

Η Διεθνής Αμνηστία απαριθμεί «ρατσιστικές διακρίσεις», «αυθαίρετες συλλήψεις», «παρενόχληση, εκφοβισμό, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση» κρατουμένων, «αδικαιολόγητη χρήση βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες», χρήση «θανατηφόρας βίας και παράνομους σκοτωμούς για τους οποίους ευθύνονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες», «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης», «στέρηση των ορθών διαδικασιών» του κράτους δικαίου.

Η οργάνωση επιμένει στο ότι τα επεισόδια αυτής της φύσης δεν αποτελούν «μεμονωμένα ή εξαιρετικά περιστατικά» αλλά συστηματικές πρακτικές.