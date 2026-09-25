ΥΠΕΞ Ιορδανίας: «Δεν θα επιτρέψουμε λύση του Παλαιστινιακού εις βάρος της χώρας μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, απέρριψε κατηγορηματικά τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων για ενδεχόμενη επίλυση του Παλαιστινιακού σε βάρος της χώρας του, χαρακτηρίζοντάς τες «γελοίες» και υπογραμμίζοντας ότι η Ιορδανία θα τις αποτρέψει «με όλες τις δυνατότητές της». Ο Σαφάντι τόνισε ότι οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν μια «μεθοδολογία πολέμου» που στοχεύει στην εγκατάλειψη της λύσης των δύο κρατών, αναφέροντας ως παράδειγμα την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών και ειδικότερα το σχέδιο E1 που θα αποκόψει τη Δυτική Όχθη. Το σχέδιο E1 έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τη Βρετανία και νομοθετική πρόταση για κυρώσεις από Αμερικανούς βουλευτές.

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Διεθνή Νέα

ΥΠΕΞ Ιορδανίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, απέρριψε κατηγορηματικά δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων περί επίλυσης του Παλαιστινιακού εις βάρος της χώρας του.
  • Ο Σαφάντι υποστήριξε ότι οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν μια «μεθοδολογία πολέμου» με στόχο την εγκατάλειψη της προοπτικής λύσης δύο κρατών.
  • Η άνευ προηγουμένου επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, όπως το σχέδιο E1, περιορίζει τις πιθανότητες για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

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Κατηγορηματικά απέρριψε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων περί ενδεχόμενης επίλυσης του Παλαιστινιακού εις βάρος της χώρας του.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τη Λύση των Δύο Κρατών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σαφάντι χαρακτήρισε «ειλικρινά γελοίες» τις σχετικές αναφορές, υπογραμμίζοντας ότι η Ιορδανία θα τις αποτρέψει «με όλες τις δυνατότητές της».

Παράλληλα, ο Ιορδανός υπουργός υποστήριξε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων αντανακλούν μια «μεθοδολογία πολέμου», η οποία, όπως ανέφερε, έχει ως στόχο την εγκατάλειψη της προοπτικής λύσης δύο κρατών.

Ο Σαφάντι στάθηκε ιδιαίτερα στην επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, εκτιμώντας ότι η άνευ προηγουμένου ανάπτυξή τους περιορίζει περαιτέρω τις πιθανότητες για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το σχέδιο για τον εποικισμό στην περιοχή E1, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποκόψει τη Δυτική Όχθη.

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις από τη Βρετανία, ενώ Αμερικανοί βουλευτές κατέθεσαν νομοθετική πρόταση για την επιβολή κυρώσεων σε σχέση με τον προτεινόμενο εποικισμό.

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