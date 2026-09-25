ΥΠΕΞ Ιορδανίας: «Δεν θα επιτρέψουμε λύση του Παλαιστινιακού εις βάρος της χώρας μας»

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Κατηγορηματικά απέρριψε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων περί ενδεχόμενης επίλυσης του Παλαιστινιακού εις βάρος της χώρας του.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τη Λύση των Δύο Κρατών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σαφάντι χαρακτήρισε «ειλικρινά γελοίες» τις σχετικές αναφορές, υπογραμμίζοντας ότι η Ιορδανία θα τις αποτρέψει «με όλες τις δυνατότητές της».

Παράλληλα, ο Ιορδανός υπουργός υποστήριξε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων αντανακλούν μια «μεθοδολογία πολέμου», η οποία, όπως ανέφερε, έχει ως στόχο την εγκατάλειψη της προοπτικής λύσης δύο κρατών.

Ο Σαφάντι στάθηκε ιδιαίτερα στην επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, εκτιμώντας ότι η άνευ προηγουμένου ανάπτυξή τους περιορίζει περαιτέρω τις πιθανότητες για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το σχέδιο για τον εποικισμό στην περιοχή E1, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποκόψει τη Δυτική Όχθη.

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις από τη Βρετανία, ενώ Αμερικανοί βουλευτές κατέθεσαν νομοθετική πρόταση για την επιβολή κυρώσεων σε σχέση με τον προτεινόμενο εποικισμό.