Φονικό τροχαίο στη Ρουμανία: Βαν με δύο Βρετανίδες συνεθλίβη ανάμεσα σε δύο φορτηγά – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στην εθνική οδό DN6 στη Ρουμανία, όπου δύο Βρετανίδες έχασαν τη ζωή τους όταν το βαν τους συνεθλίβη ανάμεσα σε δύο φορτηγά. Η οδηγός του βαν φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας την αρχική σύγκρουση και τον επακόλουθο εγκλωβισμό του οχήματο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, όπου δύο γυναίκες από τη Βρετανία σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι.
  • Το βαν στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες βρέθηκε ανάμεσα σε δύο φορτηγά, με αποτέλεσμα να συνθλιβεί από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.
  • Οι αρχές αναφέρουν ότι η οδηγός του βαν φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και στη συνέχεια χτυπήθηκε από δεύτερο.

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Τραγωδία σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, όπου δύο γυναίκες από τη Βρετανία σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό DN6, έξω από την περιοχή Vălișoara, στην κομητεία Caraș-Severin.

Όπως αναφέρουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, το βαν στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες βρέθηκε ανάμεσα σε δύο φορτηγά, με αποτέλεσμα να συνθλιβεί από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες εγκλωβίστηκαν στο διαλυμένο όχημα και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό τους επί τόπου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρχές, η οδηγός του βαν φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν κανονικά.

Από τη σύγκρουση το μικρό λεωφορείο επέστρεψε στο δικό του ρεύμα, όπου στη συνέχεια χτυπήθηκε από δεύτερο φορτηγό καθώς και από ένα φορτηγάκι. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημα να παγιδευτεί ανάμεσα στα δύο φορτηγά, με τις δύο γυναίκες να βρίσκουν ακαριαίο θάνατο.

Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα εξετάστηκαν από διασώστες στο σημείο, ενώ δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

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