Φονικό τροχαίο στη Ρουμανία: Βαν με δύο Βρετανίδες συνεθλίβη ανάμεσα σε δύο φορτηγά – ΒΙΝΤΕΟ

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Τραγωδία σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, όπου δύο γυναίκες από τη Βρετανία σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό DN6, έξω από την περιοχή Vălișoara, στην κομητεία Caraș-Severin.

Όπως αναφέρουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, το βαν στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες βρέθηκε ανάμεσα σε δύο φορτηγά, με αποτέλεσμα να συνθλιβεί από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες εγκλωβίστηκαν στο διαλυμένο όχημα και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό τους επί τόπου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρχές, η οδηγός του βαν φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που κινούνταν κανονικά.

Από τη σύγκρουση το μικρό λεωφορείο επέστρεψε στο δικό του ρεύμα, όπου στη συνέχεια χτυπήθηκε από δεύτερο φορτηγό καθώς και από ένα φορτηγάκι. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημα να παγιδευτεί ανάμεσα στα δύο φορτηγά, με τις δύο γυναίκες να βρίσκουν ακαριαίο θάνατο.

Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα εξετάστηκαν από διασώστες στο σημείο, ενώ δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.