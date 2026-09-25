Κώστας Κρομμύδας: «Προσπαθώ από βιβλίο σε βιβλίο να είμαι πιο έντιμος απέναντι στον αναγνώστη»

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Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη βρέθηκε ο Κώστας Κρομμύδας, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συγγραφική του πορεία, τη σχέση με το αναγνωστικό κοινό και τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν αλλάξει την επικοινωνία γύρω από ένα βιβλίο.

Ο γνωστός συγγραφέας και ηθοποιός, που ασχολείται επαγγελματικά με τη συγγραφή μυθιστορημάτων εδώ και 17 χρόνια, σημείωσε πως σήμερα δεν αρκεί ένα καλό βιβλίο για να φτάσει στον αναγνώστη.

«Η συγγραφή δεν είναι μόνο “γράφω ένα καλό βιβλίο”. Πια, στις μέρες μας, αν δεν έχεις τον τρόπο να επικοινωνήσεις τη δουλειά σου με τον κόσμο, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ μέσα από τα social media, είναι δύσκολο», ανέφερε, προσθέτοντας πως εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο και η διάδοση «από στόμα σε στόμα».

Μιλώντας για την πορεία των βιβλίων του, ο Κώστας Κρομμύδας εξέφρασε τη χαρά του για τη σταθερή άνοδο των πωλήσεών του.

«Οι δικές μου πωλήσεις είναι τέτοιες που μου δείχνουν ότι κάθε χρόνο έχω μια μικρή άνοδο. Αυτό είναι συγκλονιστικό για μένα, μεγάλη χαρά», τόνισε, εξηγώντας πως η ανταπόκριση του κοινού τού δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσει, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιεί περισσότερες εκδηλώσεις.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη δική του εξέλιξη μέσα από κάθε νέο βιβλίο, υπογραμμίζοντας πως στόχος του είναι να γίνεται καλύτερος και πιο ουσιαστικός απέναντι στους αναγνώστες του.

«Προσπαθώ από βιβλίο μου σε βιβλίο μου να ’μαι πιο έντιμος απέναντι στον αναγνώστη, πιο καλός. Επιλέγω και θέματα που με κάνουν και μένα πιο σοφό», ανέφερε χαρακτηριστικά.