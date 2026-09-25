Πεζεσκιάν στο Fox News: «Οι Χούθι δεν παίρνουν εντολές από το Ιράν – Έχουμε επαφές, αλλά όχι συστηματική σχέση»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News ότι η χώρα του δεν δίνει κατευθύνσεις στους Χούθι, τονίζοντας ότι το κίνημα λαμβάνει αυτόνομα τις αποφάσεις του βάσει των συνθηκών στην περιοχή. Παρόλο που επιβεβαίωσε την ύπαρξη επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Χούθι, διαχώρισε αυτές τις σχέσεις από μια οργανωμένη δομή εντολών, εν μέσω αυξημένης έντασης και πληγμάτων των Χούθι σε στόχους της Σαουδικής Αραβίας.

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Πεζεσκιάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν δεν δίνει κατευθύνσεις στους Χούθι, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνέντευξή του στο Fox News.
  • Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι το κίνημα των Χούθι λαμβάνει αυτόνομα τις αποφάσεις του, ενώ επιβεβαίωσε πως υπάρχουν επαφές, αλλά όχι συστηματική σχέση.
  • Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, λόγω της κλιμακωμένης δράσης των Χούθι στην Υεμένη με πλήγματα σε στόχους της Σαουδικής Αραβίας.

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Το Ιράν δεν δίνει κατευθύνσεις στους Χούθι, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνέντευξή του στο Fox News, που μεταδόθηκε την Πέμπτη.

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι το κίνημα των Χούθι λαμβάνει αυτόνομα τις αποφάσεις του και ανέφερε πως οι ενέργειές του καθορίζονται από τις συνθήκες που αντιμετωπίζει στην περιοχή. «Οι Χούθι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες. Δεν παίρνουν εντολές από εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε, πάντως, ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της Τεχεράνης και των Χούθι, διαχωρίζοντας ωστόσο τις επαφές αυτές από μια οργανωμένη σχέση ή μια άμεση αλυσίδα εντολών. «Έχουμε επαφές μαζί τους. Δεν υπάρχει συστηματική σχέση», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τη δράση τους στην Υεμένη, πραγματοποιοώντας πλήγματα σε στόχους της Σαουδικής Αραβίας.

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