Πεζεσκιάν στο Fox News: «Οι Χούθι δεν παίρνουν εντολές από το Ιράν – Έχουμε επαφές, αλλά όχι συστηματική σχέση»

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Το Ιράν δεν δίνει κατευθύνσεις στους Χούθι, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνέντευξή του στο Fox News, που μεταδόθηκε την Πέμπτη.

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι το κίνημα των Χούθι λαμβάνει αυτόνομα τις αποφάσεις του και ανέφερε πως οι ενέργειές του καθορίζονται από τις συνθήκες που αντιμετωπίζει στην περιοχή. «Οι Χούθι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες. Δεν παίρνουν εντολές από εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε, πάντως, ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της Τεχεράνης και των Χούθι, διαχωρίζοντας ωστόσο τις επαφές αυτές από μια οργανωμένη σχέση ή μια άμεση αλυσίδα εντολών. «Έχουμε επαφές μαζί τους. Δεν υπάρχει συστηματική σχέση», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς οι Χούθι έχουν κλιμακώσει τη δράση τους στην Υεμένη, πραγματοποιοώντας πλήγματα σε στόχους της Σαουδικής Αραβίας.