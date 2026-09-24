Συγκινεί η Ανίτα Μπραντ: «Αν έχω κάνει ένα πράγμα σωστά στη ζωή μου, αυτό είναι τα παιδιά μου…» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

Η Ανίτα Μπραντ και ο Χάρης Χριστόπουλος γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλια του τρίτου τους γιου, Παύλου, με την ευτυχισμένη μητέρα να κάνει μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. 

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Ανίτα Μπραντ
Φωτογραφία: Instagram/anabrand
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερη ημέρα είναι η 24η Σεπτεμβρίου για την Ανίτα Μπραντ και τον Χάρη Χριστόπουλο, καθώς ο τρίτος γιος τους, ο Παύλος, έχει τα γενέθλιά του.
  • Η ευτυχισμένη μητέρα έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του παιδιού της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, μεταξύ άλλων, έχει γράψει: «Αν έχω κάνει ένα πράγμα σωστά στη ζωή μου, αυτό είναι τα παιδιά μου…».

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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (24/9) ημέρα για την Ανίτα Μπραντ και τον Χάρη Χριστόπουλο, καθώς ο τρίτος γιος τους, ο Παύλος, γίνεται δύο ετών. Η ευτυχισμένη μητέρα, το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, για τα γενέθλια του παιδιού της.

Στη δημοσίευσή της, η Ανίτα Μπραντ δημοσίευσε ένα πολύ τρυφερό βίντεο.

Σε αυτό, βλέπουμε στιγμές του δύο ετών Παύλου, από την ημέρα που ήρθε στη ζωή, μέχρι και σήμερα.

Η γλυκιά μητέρα και επιτυχημένη επιχειρηματίας, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Αν έχω κάνει ένα πράγμα σωστά στη ζωή μου, αυτό είναι τα παιδιά μου… Και σήμερα, ο μικρότερός, ο Παυλήνος ο πύραυλος μου, γίνεται 2 χρονών.

Μας έμαθες πως η δύναμη και η τρυφερότητα μπορούν να κατοικούν στην ίδια μικρή καρδιά. Χρόνια πολλά στον μικρό μαχητή μας». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anita Brand (@anabrand)

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