Συγκινεί η Ανίτα Μπραντ: «Αν έχω κάνει ένα πράγμα σωστά στη ζωή μου, αυτό είναι τα παιδιά μου…» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (24/9) ημέρα για την Ανίτα Μπραντ και τον Χάρη Χριστόπουλο, καθώς ο τρίτος γιος τους, ο Παύλος, γίνεται δύο ετών. Η ευτυχισμένη μητέρα, το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, για τα γενέθλια του παιδιού της.

Στη δημοσίευσή της, η Ανίτα Μπραντ δημοσίευσε ένα πολύ τρυφερό βίντεο.

Σε αυτό, βλέπουμε στιγμές του δύο ετών Παύλου, από την ημέρα που ήρθε στη ζωή, μέχρι και σήμερα.

Η γλυκιά μητέρα και επιτυχημένη επιχειρηματίας, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Αν έχω κάνει ένα πράγμα σωστά στη ζωή μου, αυτό είναι τα παιδιά μου… Και σήμερα, ο μικρότερός, ο Παυλήνος ο πύραυλος μου, γίνεται 2 χρονών.

Μας έμαθες πως η δύναμη και η τρυφερότητα μπορούν να κατοικούν στην ίδια μικρή καρδιά. Χρόνια πολλά στον μικρό μαχητή μας».