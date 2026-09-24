Κατερίνα Παπουτσάκη: «Πρόσφατα, κάποιος μου έγραψε σε σχόλιο ότι είμαι δύσμορφη…»

Για το θέμα των κακόβουλων σχολίων μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, στη διάρκεια δηλώσεων που έκανε στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, σε έξοδό της. Μάλιστα, η ηθοποιός μοιράστηκε τη δική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας ένα απαράδεκτο μήνυμα που έλαβε πρόσφατα.

Όταν δημοσιογράφος την ρώτησε για το αν έχει δεχτεί κακόβουλα σχόλια στη πορεία της και αν την έχουν επηρεάσει, η Κατερίνα Παπουτσάκη απάντησε: «Κακόβουλα σχόλια υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά εκείνη την περίοδο με την Αλίκη, τα γνωστά, μην τα λέμε ξανά, βαρέθηκα. Τότε λοιπόν, ήταν πολύ έντονα τα κακά σχόλια, οπότε ύστερα από αυτό έπαθα ανοσία».

«Φυσικά θα υπάρξουν κακόβουλα σχόλια. Εννοείται, υπάρχουν φουλ, γελάω πια. Ένα πρόσφατο ήταν πολύ αστείο, θέλω να το μοιραστώ. Κάποιος μου έγραψε ότι “αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη, είναι χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω”.

Εντάξει, τρελάθηκα. Λέω, φαντάσου τώρα να υποφέρει κανείς, να φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία, τι θα πάθει. Πρέπει να είναι προσεχτικοί οι άνθρωποι. Δεν απάντησα, γέλασα», συνέχισε η ηθοποιός στις δηλώσεις της.