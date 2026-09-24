Κατερίνα Λιόλιου: Οι εντυπωσιακές backstage φωτογραφίες από το νέο της fashion film για την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»

Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό fashion film για τη νέα της επιτυχία «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», παρουσιάζοντας ένα δυναμικό και ανανεωμένο προφίλ. Το τραγούδι έχει ήδη σημειώσει μεγάλη απήχηση στις ψηφιακές πλατφόρμες και αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο album της τραγουδίστριας.

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Κατερίνα Λιόλιου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατερίνα Λιόλιου: Πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό fashion film, παρουσιάζοντας τη νέα της επιτυχία «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» μέσα από μια λαμπερή αισθητική.
  • Η τραγουδίστρια εμφανίζεται δυναμική και ανανεωμένη, ενσαρκώνοντας μια γυναίκα που αφήνει πίσω της έναν «ψεύτη» και προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση.
  • Το τραγούδι έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη απήχηση, καταγράφοντας υψηλές θέσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες. Αποτελεί το πρώτο single από το νέο album της Κατερίνας Λιόλιου, το οποίο αναμένεται σύντομα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ένα εντυπωσιακό fashion film πρωταγωνιστεί η Κατερίνα Λιόλιου, παρουσιάζοντας τη νέα της επιτυχία «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται δυναμική και ανανεωμένη, ενσαρκώνοντας μια γυναίκα που αφήνει πίσω της έναν «ψεύτη» και προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση. Το video συνδυάζει μουσική, έντονο attitude και fashion εικόνες, ενώ οι backstage φωτογραφίες μεταφέρουν στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

Το τραγούδι έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη απήχηση, καταγράφοντας υψηλές θέσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες και κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του.

Η «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» αποτελεί το πρώτο single από το νέο album της Κατερίνας Λιόλιου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Φακίνος, τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, ενώ τη σκηνοθεσία του video ανέλαβε ο Steven Airth.

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