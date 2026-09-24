Κατερίνα Λιόλιου: Οι εντυπωσιακές backstage φωτογραφίες από το νέο της fashion film για την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»

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Σε ένα εντυπωσιακό fashion film πρωταγωνιστεί η Κατερίνα Λιόλιου, παρουσιάζοντας τη νέα της επιτυχία «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται δυναμική και ανανεωμένη, ενσαρκώνοντας μια γυναίκα που αφήνει πίσω της έναν «ψεύτη» και προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση. Το video συνδυάζει μουσική, έντονο attitude και fashion εικόνες, ενώ οι backstage φωτογραφίες μεταφέρουν στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

Το τραγούδι έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη απήχηση, καταγράφοντας υψηλές θέσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες και κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του.

Η «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» αποτελεί το πρώτο single από το νέο album της Κατερίνας Λιόλιου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Φακίνος, τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, ενώ τη σκηνοθεσία του video ανέλαβε ο Steven Airth.