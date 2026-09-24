Συναγερμός στο Βερολίνο: Drone «πάγωσε» την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο – Ανεστάλησαν οι πτήσεις για 45 λεπτά

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου (BER) μετά τον εντοπισμό drone, με αποτέλεσμα την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας για περίπου 45 λεπτά και την εκτροπή πτήσεων. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων αναφορών, καθώς το BER κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θεάσεων drones μεταξύ των γερμανικών αεροδρομίων το πρώτο εξάμηνο του έτους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου (BER), μετά τον εντοπισμό drone, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η εναέρια κυκλοφορία για περίπου 45 λεπτά.
  • Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να εκτραπούν αρκετές πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Δρέσδης και της Λειψίας, ενώ ο εναέριος χώρος αποκαταστάθηκε στις 22:05, ώρα Ελλάδας.
  • Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων αναφορών, καθώς το BER κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θεάσεων drones μεταξύ των γερμανικών αεροδρομίων το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου (BER), μετά τον εντοπισμό drone στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η εναέρια κυκλοφορία για περίπου 45 λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21:00, ώρα Ελλάδας, όταν αναφέρθηκε η παρουσία του drone κοντά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, αρκετές πτήσεις χρειάστηκε να εκτραπούν προς τα αεροδρόμια της Δρέσδης και της Λειψίας, ενώ η λειτουργία του εναέριου χώρου αποκαταστάθηκε στις 22:05, ώρα Ελλάδας.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι το drone εντοπίστηκε από περισσότερα του ενός άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Δεν υπήρξε, πάντως, άμεση αναφορά για το ποιος χειριζόταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων αναφορών που έχουν καταγραφεί στο αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας που μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Βερολίνου-Βρανδεμβούργου rbb, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκαν τουλάχιστον 28 θεάσεις drones από τον πύργο ελέγχου.

Ο αριθμός αυτός ήταν ο υψηλότερος μεταξύ των γερμανικών αεροδρομίων για την ίδια χρονική περίοδο, γεγονός που έχει εντείνει την προσοχή των αρμόδιων αρχών στο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων.

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