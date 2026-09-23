Politico: 17 Δημοκρατικοί γερουσιαστές πιέζουν τον Τραμπ για συμφωνία-ορόσημο με τον Σι – Στο τραπέζι ακόμη και «πάγωμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης

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Να αξιοποιήσει την επικείμενη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ για να επιδιώξει συμφωνία αμοιβαίας επιβράδυνσης ή ακόμη και προσωρινής παύσης της ανάπτυξης των πιο προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης καλούν τον Ντόναλντ Τραμπ 17 Δημοκρατικοί γερουσιαστές. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους της τεχνολογίας, αλλά και έντονου ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την τεχνολογική υπεροχή.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του POLITICO, οι 17 γερουσιαστές απέστειλαν την Τετάρτη (23/9) επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας του να θέσει το ζήτημα της ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης απευθείας στον Κινέζο ομόλογό του, κατά την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής τους.

Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Μέριλαντ Κρις Βαν Χόλεν, ενώ οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι οι δύο μεγαλύτεροι ανταγωνιστές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν κοινό συμφέρον να αποτρέψουν τις σοβαρές βλάβες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τα πιο εξελιγμένα μοντέλα.

«Να επιβραδυνθεί ή ακόμη και να παγώσει αμοιβαία η ανάπτυξη»

Στην επιστολή τους, οι γερουσιαστές καλούν τον Τραμπ να συζητήσει με τον Σι την ανάγκη θέσπισης κοινών περιορισμών.

«Καθώς προετοιμάζεστε για την επικείμενη σύνοδο κορυφής, σας καλούμε να συζητήσετε απευθείας με τον πρόεδρο Σι τις προσπάθειες αποφυγής των πιθανών κινδύνων αυτής της τεχνολογίας, για την ασφάλεια και το όφελος του κόσμου», αναφέρουν.

Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως πρωτοπόρος δύναμη στην καινοτομία της Τεχνητής Νοημοσύνης, πρέπει να αναλάβουν αντίστοιχο ρόλο στην ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία.

«Πρέπει να συνεργαστούμε με την Κίνα για την ανάπτυξη μιας επίσημης συμφωνίας που θα επιβραδύνει και ενδεχομένως θα επιβάλει αμοιβαία παύση στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνουν.

Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη των λεγόμενων frontier AI models, δηλαδή των ισχυρότερων και τεχνολογικά πιο εξελιγμένων μοντέλων, και όχι την πλήρη διακοπή κάθε εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αντίθετη θέση Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ

Η παρέμβαση των Δημοκρατικών έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την ιδέα δημιουργίας ενός παγκόσμιου φορέα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται σημαντικά της Κίνας και ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικότερη ακόμη και από τη Βιομηχανική Επανάσταση.

«Προηγούμαστε τώρα της Κίνας με μεγάλη διαφορά, όπως και όλων των άλλων, και θα συνεχίσουμε έτσι», δήλωσε.

«Δεν πρόκειται να καταπνίξω την ανάπτυξη κάτι που θα είναι μεγαλύτερο από τη Βιομηχανική Επανάσταση», πρόσθεσε.

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την έκκληση των γερουσιαστών για πιθανή αμοιβαία επιβράδυνση, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και ως ζήτημα διατήρησης του τεχνολογικού πλεονεκτήματος έναντι του Πεκίνου.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του POLITICO για σχόλιο σχετικά με την επιστολή.

Η πιο περιορισμένη πρόταση του Μπέσεντ

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν ήδη συζητήσει μια σαφώς πιο περιορισμένη μορφή συνεργασίας.

Μετά τη συνάντησή του την Κυριακή με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πρότεινε έναν «μηχανισμό ειδοποίησης» μεταξύ των δύο χωρών για περιστατικά που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πρόκειται για έναν δίαυλο επικοινωνίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται όταν προκύπτουν σχετικά συμβάντα ή ανησυχίες, χωρίς να ισοδυναμεί με συμφωνία περιορισμού της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Η πρόταση καταδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στη μέχρι στιγμής προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης και στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας που ζητούν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές.

«Οι κανόνες ΗΠΑ και Κίνας θα αποτελέσουν παγκόσμιο πρότυπο»

Οι υπογράφοντες θεωρούν τη συνάντηση Τραμπ και Σι κρίσιμη ευκαιρία για να ξεκινήσει ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τα όρια και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των ισχυρότερων μοντέλων.

«Η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι υπερβολικά ισχυρή και οι κίνδυνοί της υπερβολικά πολλοί, ώστε οι ΗΠΑ και η Κίνα να αποφύγουν τις συζητήσεις για τις παραμέτρους της ανάπτυξης και της χρήσης της», αναφέρουν.

Προσθέτουν ότι οι δικλίδες ασφαλείας που θα συμφωνήσουν οι δύο χώρες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το πρότυπο για τη χρήση της τεχνολογίας παγκοσμίως.

Την επιστολή υπογράφουν, πέρα από τον Κρις Βαν Χόλεν, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Μαρία Κάντγουελ, Τιμ Κέιν, Κάθριν Κόρτεζ Μάστο, Τίνα Σμιθ, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, Τζεφ Μέρκλεϊ, Μέιζι Χιρόνο, Πίτερ Γουέλς, Άλεξ Παντίγια, Ράφαελ Γουόρνοκ, Μπεν Ρέι Λουχάν, Πάτι Μάρεϊ, Τζάκι Ρόζεν, Άντζελα Άλσομπρουκς, Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Τάμι Ντάκγουορθ.

Η πρωτοβουλία προστίθεται στις αυξανόμενες εκκλήσεις από πολιτικούς και στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας για διεθνή συνεννόηση γύρω από τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το ερώτημα ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Σι είναι εάν ο διάλογος των δύο χωρών θα περιοριστεί στην ανταλλαγή πληροφοριών για επικίνδυνα περιστατικά ή θα επεκταθεί και στον ρυθμό ανάπτυξης των πιο ισχυρών συστημάτων.