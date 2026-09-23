Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών drones στο Κίεβο, πλήγματα και σε άλλες 8 περιφέρειες – 2 νεκροί, 36 τραυματίες στην πρωτεύουσα – Η καταγγελία Ζελένσκι

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 36 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Τετάρτη, οι οποίες έπληξαν επίσης οκτώ άλλες περιφέρειες. Οι επιδρομές προκάλεσαν πυρκαγιές σε κτίρια, υποδομές μεταφορών και την ιστορική αγορά «Σάιμπα», με τον πρόεδρο Ζελένσκι να καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση πολιτικών και κρίσιμων υποδομών.

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Εκτεταμένες καταστροφές και κατεστραμμένα οχήματα μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X
Εκτεταμένες καταστροφές και κατεστραμμένα οχήματα μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 36 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο, με πυρκαγιές σε κτίρια και την ιστορική αγορά «Σάιμπα».
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι «η Ρωσία συνεχίζει να μετατρέπει πολιτικές και κρίσιμες υποδομές σε στόχους».
  • Πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε άλλες οκτώ περιφέρειες της Ουκρανίας, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε την εκτόξευση 161 drones το προηγούμενο 24ωρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 36 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Τετάρτη (23/9), σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις των ουκρανικών αρχών. Οι επιδρομές προκάλεσαν πυρκαγιές σε κτίρια, αποθήκες και υποδομές μεταφορών, ενώ επλήγη η ιστορική αγορά «Σάιμπα», κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Πυροσβέστες επιχειρούν σε κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / Telegram
Πυροσβέστες επιχειρούν σε κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας / Telegram

Σύμφωνα με το The Kyiv Independent, οι επιθέσεις άρχισαν τις πρώτες πρωινές ώρες και συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με drones να πετούν πάνω από την πόλη ακόμη και την ώρα της πρωινής αιχμής.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η Εισαγγελία της πόλης ανέβασε τον αριθμό των τραυματιών στους 36.

Η ιστορική αγορά «Σάιμπα», κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, μετά τη ρωσική επίθεση της 23ης Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Anastasiia Kasinchuk / The Kyiv Independent
Η ιστορική αγορά «Σάιμπα», κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, μετά τη ρωσική επίθεση της 23ης Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Anastasiia Kasinchuk / The Kyiv Independent

Από αυτούς, 20 τραυματίστηκαν στην περιοχή Σολομιάνσκι, επτά στη Χολοσίιβσκι, πέντε στη Νταρνίτσκι και τέσσερις στη Σβιατοσίνσκι.

Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει τα ρωσικά πλήγματα κατά αμάχων ως εγκλήματα πολέμου.

Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτίριο που υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X
Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτίριο που υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X

Φωτιά στην ιστορική αγορά «Σάιμπα»

Ανάμεσα στα κτίρια που επλήγησαν ήταν η ιστορική αγορά «Σάιμπα», κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

Δημοσιογράφοι του The Kyiv Independent επιβεβαίωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην αγορά, η οποία στεγάζεται σε ένα χαρακτηριστικό κυκλικό κτίριο της δεκαετίας του 1970. Η κατασκευή είχε δημιουργηθεί ως πειραματική στεγασμένη αγορά και αποτελεί ένα από τα δείγματα μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Επιχείρηση κατάσβεσης σε κτίριο του Κιέβου μετά τα ρωσικά πλήγματα με drones, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την οροφή. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X
Επιχείρηση κατάσβεσης σε κτίριο του Κιέβου μετά τα ρωσικά πλήγματα με drones, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την οροφή. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, Ολεξάντρ Περτσόφσκι, ανέφερε ότι ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές της πόλης και τον τραυματισμό ενός εργαζομένου.

Ωστόσο, η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia διευκρίνισε ότι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές από τις επιθέσεις.

Πυροσβέστες επιχειρούν ανάμεσα σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές κατά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X
Πυροσβέστες επιχειρούν ανάμεσα σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές κατά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X

Drones έπληξαν πολυκατοικία και επιχειρηματικό κέντρο

Στην περιοχή Σολομιάνσκι, ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Στην ίδια περιοχή, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν ανάμεσα σε κατοικίες, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας μεταφορών.

Στη Χολοσίιβσκι, drone προσέκρουσε σε τετραώροφο επιχειρηματικό κέντρο, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε πρατήριο καυσίμων και αποθήκες.

Στη Νταρνίτσκι, οι αρχές ανέφεραν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Φλόγες και καπνοί στο εσωτερικό κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X
Φλόγες και καπνοί στο εσωτερικό κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X

Μαθητές κατέφυγαν στο μετρό – Προβλήματα και στο διαδίκτυο

Οι επιθέσεις έπληξαν την καθημερινότητα των κατοίκων του Κιέβου, με πολίτες, ανάμεσά τους και μαθητές, να καταφεύγουν στους σταθμούς του μετρό για προστασία, καθώς ρωσικά drones πετούσαν πάνω από την πόλη την ώρα της πρωινής μετακίνησης.

Προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο καταγράφηκαν επίσης στο Κίεβο, καθώς από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές κέντρα δεδομένων των ουκρανικών εταιρειών παροχής διαδικτύου Pavutina και UTELS.

Πυκνοί καπνοί υψώνονται από κτίριο που υπέστη ζημιές κατά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X
Πυκνοί καπνοί υψώνονται από κτίριο που υπέστη ζημιές κατά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Κίεβο, @ZelenskyyUa/X

Ζελένσκι: «Η Ρωσία συνεχίζει να μετατρέπει πολιτικές υποδομές σε στόχους»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών των επιθέσεων βρίσκονταν σε εξέλιξη από το πρωί.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πολλά drones εναντίον της πόλης, σημαντικός αριθμός των οποίων ήταν αεριωθούμενα», έγραψε στην πλατφόρμα X.

«Η Ρωσία συνεχίζει να μετατρέπει πολιτικές και κρίσιμες υποδομές σε στόχους: φαρμακευτικές εγκαταστάσεις, πρατήρια καυσίμων, σιδηροδρόμους, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και εμπορικά κέντρα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης σε ρωσικά πλήγματα σε άλλες οκτώ περιφέρειες της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, το προηγούμενο 24ωρο η Ρωσία εξαπέλυσε 161 drones εναντίον της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων Shahed, αεριωθούμενες εκδόσεις τους, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Gerbera, Parodiya και Banderol.

Στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, εκτός της πρωτεύουσας, οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 18 εγκαταστάσεις και τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους έναν 76χρονο άνδρα.

Οι επιδρομές σημειώθηκαν την ίδια ημέρα που ο Ζελένσκι προειδοποίησε, επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών, ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας.

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