Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών drones στο Κίεβο, πλήγματα και σε άλλες 8 περιφέρειες – 2 νεκροί, 36 τραυματίες στην πρωτεύουσα – Η καταγγελία Ζελένσκι

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 36 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Τετάρτη (23/9), σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις των ουκρανικών αρχών. Οι επιδρομές προκάλεσαν πυρκαγιές σε κτίρια, αποθήκες και υποδομές μεταφορών, ενώ επλήγη η ιστορική αγορά «Σάιμπα», κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το The Kyiv Independent, οι επιθέσεις άρχισαν τις πρώτες πρωινές ώρες και συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με drones να πετούν πάνω από την πόλη ακόμη και την ώρα της πρωινής αιχμής.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η Εισαγγελία της πόλης ανέβασε τον αριθμό των τραυματιών στους 36.

Από αυτούς, 20 τραυματίστηκαν στην περιοχή Σολομιάνσκι, επτά στη Χολοσίιβσκι, πέντε στη Νταρνίτσκι και τέσσερις στη Σβιατοσίνσκι.

Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει τα ρωσικά πλήγματα κατά αμάχων ως εγκλήματα πολέμου.

Φωτιά στην ιστορική αγορά «Σάιμπα»

Ανάμεσα στα κτίρια που επλήγησαν ήταν η ιστορική αγορά «Σάιμπα», κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

Δημοσιογράφοι του The Kyiv Independent επιβεβαίωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην αγορά, η οποία στεγάζεται σε ένα χαρακτηριστικό κυκλικό κτίριο της δεκαετίας του 1970. Η κατασκευή είχε δημιουργηθεί ως πειραματική στεγασμένη αγορά και αποτελεί ένα από τα δείγματα μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, Ολεξάντρ Περτσόφσκι, ανέφερε ότι ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές της πόλης και τον τραυματισμό ενός εργαζομένου.

Ωστόσο, η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia διευκρίνισε ότι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές από τις επιθέσεις.

Drones έπληξαν πολυκατοικία και επιχειρηματικό κέντρο

Στην περιοχή Σολομιάνσκι, ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Στην ίδια περιοχή, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν ανάμεσα σε κατοικίες, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας μεταφορών.

Russians have been intensively bombing Kyiv all morning There have been at least three major strikes near the railway station and two more strikes on gas stations. So far, one person is known to have been killed and eight wounded. pic.twitter.com/EkFqaiYz01 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2026

Στη Χολοσίιβσκι, drone προσέκρουσε σε τετραώροφο επιχειρηματικό κέντρο, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε πρατήριο καυσίμων και αποθήκες.

Στη Νταρνίτσκι, οι αρχές ανέφεραν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Μαθητές κατέφυγαν στο μετρό – Προβλήματα και στο διαδίκτυο

Οι επιθέσεις έπληξαν την καθημερινότητα των κατοίκων του Κιέβου, με πολίτες, ανάμεσά τους και μαθητές, να καταφεύγουν στους σταθμούς του μετρό για προστασία, καθώς ρωσικά drones πετούσαν πάνω από την πόλη την ώρα της πρωινής μετακίνησης.

Pure Russian terrorism across Kyiv this morning, as Russians target universities, shopping areas, office buildings and restaurants in the center of the city. pic.twitter.com/lEOb9YsNcW — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) September 23, 2026

Προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο καταγράφηκαν επίσης στο Κίεβο, καθώς από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές κέντρα δεδομένων των ουκρανικών εταιρειών παροχής διαδικτύου Pavutina και UTELS.



Ζελένσκι: «Η Ρωσία συνεχίζει να μετατρέπει πολιτικές υποδομές σε στόχους»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών των επιθέσεων βρίσκονταν σε εξέλιξη από το πρωί.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πολλά drones εναντίον της πόλης, σημαντικός αριθμός των οποίων ήταν αεριωθούμενα», έγραψε στην πλατφόρμα X.

«Η Ρωσία συνεχίζει να μετατρέπει πολιτικές και κρίσιμες υποδομές σε στόχους: φαρμακευτικές εγκαταστάσεις, πρατήρια καυσίμων, σιδηροδρόμους, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και εμπορικά κέντρα», πρόσθεσε.

Since this morning, work has been underway to deal with the aftermath of Russian strikes on Kyiv. The Russians launched many drones against the city, a significant number of them jet-powered. Russia continues to turn civilian and critical infrastructure into targets: pharmaceutical facilities, gas stations, railways, communications infrastructure, and shopping malls. As of now, two people have been reported killed and another 24 wounded. My condolences to their families and loved ones. There were also strikes on cities and communities in eight regions. At every meeting during the UN General Assembly, we are working to ensure continued support for Ukraine. Equally important is the fair pressure exerted on Russia through sanctions. Ukraine is grateful to everyone who acts and applies principled pressure. Virtually all of our partners agree that while such strikes continue, while this terrorist war goes on, this is no time for weakness. It is important that sanctions send a signal to Russia, including its oligarchs, that the war must be ended, not simply waited out. Thank you to everyone who is helping Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2026

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης σε ρωσικά πλήγματα σε άλλες οκτώ περιφέρειες της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, το προηγούμενο 24ωρο η Ρωσία εξαπέλυσε 161 drones εναντίον της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων Shahed, αεριωθούμενες εκδόσεις τους, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Gerbera, Parodiya και Banderol.

Στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, εκτός της πρωτεύουσας, οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 18 εγκαταστάσεις και τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους έναν 76χρονο άνδρα.

Οι επιδρομές σημειώθηκαν την ίδια ημέρα που ο Ζελένσκι προειδοποίησε, επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών, ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας.