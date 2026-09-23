Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 14χρονος που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητή του

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Ελεύθερος με δύο περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε συμμαθητή του, μέσα σε σχολείο του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Από το περιστατικό, που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπήρξε τραυματισμός.

Σε βάρος του ανήλικου, ο οποίος κατάγεται από το Ιράν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Τι υποστήριξε ο 14χρονος στην απολογία του

Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται συστηματικά λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό από τον συγκεκριμένο συμμαθητή του και τον αδελφό του, οι οποίοι είναι ιρακινής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος αναφέρθηκε σε περιστατικά που φέρονται να έχουν συμβεί στη δομή φιλοξενίας μεταναστών της περιοχής, όπου διαμένουν τόσο η οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο αδελφών. Η υπεράσπισή του ανέφερε ότι για τα συγκεκριμένα περιστατικά έχουν κατατεθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Αναφερόμενος στο συμβάν που οδήγησε στη σύλληψή του, ο 14χρονος υποστήριξε ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για λόγους προστασίας.

Οι περιοριστικοί όροι και το ενδεχόμενο μετακίνησης της οικογένειας

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον ανήλικο, επιβάλλοντάς του απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του, καθώς και παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή φιλοξενίας.