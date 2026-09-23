Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 14χρονος που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητή του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε συμμαθητή του σε σχολείο του δήμου Λαγκαδά. Στην απολογία του υποστήριξε ότι δεχόταν συστηματικό εκφοβισμό, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης της οικογένειάς του σε άλλη δομή φιλοξενίας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Δικαστήριο, Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται για απόπειρα επίθεσης με μαχαίρι σε συμμαθητή του σε σχολείο του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία.
  • Κατά την απολογία του, ο 14χρονος υποστήριξε ότι δεχόταν συστηματικά εκφοβισμό από τον συμμαθητή του και τον αδελφό του, ενώ είχε το μαχαίρι για λόγους προστασίας.
  • Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση προσέγγισης του συμμαθητή του και παρακολούθηση από παιδοψυχολόγο, ενώ εξετάζεται η μετακίνηση της οικογένειάς του σε άλλη δομή φιλοξενίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ελεύθερος με δύο περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε συμμαθητή του, μέσα σε σχολείο του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Από το περιστατικό, που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπήρξε τραυματισμός.

Σε βάρος του ανήλικου, ο οποίος κατάγεται από το Ιράν, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Τι υποστήριξε ο 14χρονος στην απολογία του

Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται συστηματικά λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό από τον συγκεκριμένο συμμαθητή του και τον αδελφό του, οι οποίοι είναι ιρακινής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος αναφέρθηκε σε περιστατικά που φέρονται να έχουν συμβεί στη δομή φιλοξενίας μεταναστών της περιοχής, όπου διαμένουν τόσο η οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο αδελφών. Η υπεράσπισή του ανέφερε ότι για τα συγκεκριμένα περιστατικά έχουν κατατεθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Αναφερόμενος στο συμβάν που οδήγησε στη σύλληψή του, ο 14χρονος υποστήριξε ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για λόγους προστασίας.

Οι περιοριστικοί όροι και το ενδεχόμενο μετακίνησης της οικογένειας

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον ανήλικο, επιβάλλοντάς του απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του, καθώς και παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή φιλοξενίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ