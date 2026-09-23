Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συμμαθητή του μέσα σε σχολείο

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα Τετάρτη ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του μέσα σε σχολείο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία σε σχολικό περιβάλλον και οπλοχρησία, ενώ ο ανήλικος υποστηρίζει ότι υπέστη μπούλινγκ από συγκεκριμένους μαθητές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον ανακριτή οδηγείται ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συμμαθητή του σε σχολείο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία.
  • Ο 14χρονος, με καταγωγή από το Ιράν, κατηγορείται ότι επιτέθηκε με ένα μαχαίρι σε έναν συμμαθητή του από το Ιράκ. Αφού απέτυχε, πήρε δεύτερο μαχαίρι για να επιτεθεί και σε 2ο συμμαθητή, αλλά αποτράπηκε.
  • Σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, ο 14χρονος υποστηρίζει ότι υπέστη μπούλινγκ όλο αυτό το διάστημα από συγκεκριμένους μαθητές. Αναφέρει μέχρι και για απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησής του, ενώ η μητέρα του είχε καταθέσει μήνυση.

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Εκρηκτικές διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο της βίας ανηλίκων. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα Τετάρτη (23/9) ο 14χρονος, που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του μέσα σε σχολείο στα Λαγκαδίκια, στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του μέσα σε γυμνάσιο

Ο ανήλικος είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη και σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία σε σχολικό περιβάλλον και οπλοχρησία.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 14χρονος, με καταγωγή από το Ιράν, που μένει με την οικογένειά του σε δομή της περιοχής, κατηγορείται ότι επιτέθηκε με ένα μαχαίρι σε έναν συμμαθητή του από το Ιράκ.

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Στη συνέχεια, αφού απέτυχε η προσπάθειά του αυτή, επέστρεψε σε ένα σούπερ μάρκετ από όπου είχε πάρει το πρώτο μαχαίρι, πήρε δεύτερο με σκοπό να επιτεθεί και σε 2ο συμμαθητή του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, άλλα αποτράπηκε από άλλους μαθητές αλλά και καθηγητές. Κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη.

Σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, ο 14χρονος υποστηρίζει ότι υπέστη μπούλινγκ όλο αυτό το διάστημα από συγκεκριμένους μαθητές με καταγωγή από το Ιράκ. Αναφέρει μέχρι και για απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησής του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση πριν ένα με ενάμιση μήνα σε βάρος των συγκεκριμένων μαθητών για όσα υποστηρίζουν ότι υπέστη ο γιος της.

 

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