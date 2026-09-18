Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 14χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του μέσα σε γυμνάσιο

Εις βάρος 14χρονου μαθητή με καταγωγή από το Ιράν, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία, αφότου επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του, εντός σχολείου στον δήμο Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ο ανήλικος, ιρανικής καταγωγής, φέρεται να συνδέει την επίθεση με παλαιότερη σεξουαλική επίθεση, που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε.

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Θεσσαλονίκη: Το σχολείο όπου έγινε η επίθεση με μαχαίρι
Πηγή: Thestival
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε εις βάρος 14χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός σχολείου στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
  • Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Ιράν, διώκεται επιπλέον για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία εντός σχολικού συγκροτήματος και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.
  • Εξεταζόμενος, ο ανήλικος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο παρελθόν θύμα σεξουαλικής επίθεσης από ανήλικους, συνδέοντας το περιστατικό με το σχολείο τη φερόμενη επίθεση εναντίον του.

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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 14χρονου που συνελήφθη, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου όπου φοιτά, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ο ανήλικος, με καταγωγή από το Ιράν, οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία και εκτός από την απόπειρα ανθρωποκτονία, διώκεται επιπλέον για παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη, χθες (17/9/2026) το πρωί, σε γυμνάσιο, όπου ο 14χρονος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, έβγαλε μαχαίρι και επιχείρησε να επιτεθεί σε ανήλικους συμμαθητές του. Το μαχαίρι κατασχέθηκε από τον διευθυντή του σχολείου, ενώ, στη συνέχεια, ο 14χρονος, τράπηκε σε φυγή και κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής, όπου αποπειράθηκε να απαλλαγεί από το αιχμηρό αντικείμενο.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλινδοίων, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα).

Η οικογένεια φαίνεται πως ζει σε δομή μεταναστών της περιοχής. Εξεταζόμενος προανακριτικά και με την παρουσία παιδοψυχολόγου, ο ανήλικος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο παρελθόν θύμα σεξουαλικής επίθεσης από ανήλικους, συνδέοντας το περιστατικό στο σχολείο με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του.

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