Φιλιππίνες: Συναγερμός για επεισόδιο με πυροβολισμούς σε Γυμνάσιο – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

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Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις Φιλιππίνες, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρεϊνάλντο Ταμάγιο.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Νωρίτερα, η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε Γυμνάσιο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Έχουμε τραυματίες. Όχι μόνο έναν», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του Σώματος, Ρέτζι Φαντερόν, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.

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