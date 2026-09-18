Φιλιππίνες: Συναγερμός για επεισόδιο με πυροβολισμούς σε Γυμνάσιο – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις Φιλιππίνες, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρεϊνάλντο Ταμάγιο.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.
Νωρίτερα, η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε Γυμνάσιο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας.
«Έχουμε τραυματίες. Όχι μόνο έναν», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του Σώματος, Ρέτζι Φαντερόν, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.
Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο:
UPDATE: Banga National High School Sh00ting
Ilang mga guro at estudyante nagtago sa kanilang mga opisina at silid aralan habang nagpapaputok ang suspek sa loob ng Banga National High School.
Maririnig sa ilang estudyante sa na outsider di umano ang suspek dahil hindi ito naka… pic.twitter.com/Y29P36xG6c
— M U L T I 🌟S T A N (@STAN_GIRLING) September 18, 2026
Several people injured after shooting at polling place in Central Pilot Elementary School in Cotabato City, Philippines. – local media pic.twitter.com/5iriawJqCY
— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 14, 2026