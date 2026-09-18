Βόλος: «Από θαύμα δεν έπεσε το καζανάκι στο κεφάλι της» – Μαθήτρια δημοτικού σχολείου έγινε μούσκεμα από το νερό

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Μία μαθήτρια δημοτικού κινδύνευσε να τραυματιστεί από το καζανάκι της τουαλέτας του σχολείου, χθες, στον Βόλο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Διμηνίου- Αισωνίας, με το κοριτσάκι να γίνεται μούσκεμα από το νερό και τις δασκάλες να ενημερώνουν τη μητέρα του παιδιού ότι θα πρέπει να πάει στο σχολείο, φέρνοντας και μία αλλαξιά ρούχα.

Το περιστατικό έφερε στο φως της δημοσιότητας η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, Βιολέττα Καντόλα, καθώς είναι η μητέρα της μικρής μαθήτριας. Όπως λέει «από θαύμα της ήρθε μόνο το νερό και όχι όλο το καζανάκι στο κεφάλι».

Η ανάρτηση

Αναλυτικά, στην ανάρτησή της αναφέρει τα εξής: