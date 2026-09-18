Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2027 η δίκη στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

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Για τις 2 Απριλίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής (18/9). Κατά την έξοδό της από το όχημα μεταγωγών, η Ρούλα Πισπιρίγκου κρατούσε βοηθητικό μπαστούνι και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο δικαστήριο.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια όσων είχε αναφέρει η δικηγόρος της πριν από μερικούς μήνες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Τα προβλήματα υγείας και το αίτημα αναβολής

Η συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είχε κάνει γνωστό ότι η κατηγορούμενη έχει διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, έχει επηρεάσει την κινητικότητά της.

Όπως είχε αναφέρει, η κατάσταση αυτή την έχει οδηγήσει σε ακινησία, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα σταθερότητας.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό

Η υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον του Εφετείου αφορά τον θάνατο της εννιάχρονης Τζωρτζίνας, της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, σε βάρος της κόρης της.

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, μετά την πρωτόδικη απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη.